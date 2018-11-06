‘Erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük’

Bilim insanları, sabah erken saatlerde kalkan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’nin Bristol Üniversitesi’de görev yapan bilim insanları, sabahları erken kalkan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin, geç kalkanlara kıyasla daha az olduğunu ortaya koydu. Henüz bir bilimsel dergide yayımlanmayan araştırmanın sonuçları, Glasgow kentinde düzenlenecek Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsü Konsferansı’nda paylaşılacak.

400 BİN KADIN İNCELENDİ

BBC Türkçe’nin haberine göre uzmanlar, araştırmaları kapsamında İngiltere Biobankası ve Uluslararası Meme Kanseri Birliği Konsorsiyumu bünyesindeki, 400 bine yakın kadının genetik bilgileri inceledi. Sonuçlar, genetik olarak vücutları erken kalkmaya programlı kadınların, geç yatmaya programlı kadınlara kıyasla meme kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Uzmanlar, ortaya çıkan sonucun nedenininse henüz belirlenemediğinin altını çiziyor. Bristol Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan biri olan Dr. Rebecca Richmond yaptığı açıklamada, bu konuda kadınlara tavsiye vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Richmond, “Akşamcı bir insanı sabahçı bir insandan daha fazla risk altına sokan şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu ilişkiyi çözmemiz gerekiyor” dedi.

Daha önce yapılan bilimsel araştırmalar, gece şiftinde çalışmanın kanser riskini artırdığını ortaya koymuştu

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