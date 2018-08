‘Et ile ateş arasında 10 cm mesafe olmalı’

Mangalseverler dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selma Turan, Kurban Bayramı'nda mangalda et pişireceklere önemli uyarılar yaptı.

Bayram dolayısıyla birden bire değişen günlük beslenme alışkanlığı, dikkate alınmadığında hazım güçlüğü, mide bulantısı, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle bayram süresince beslenme şekline dikkat etmek ve az az, sık sık yemek şart oluyor. Tabii, etin pişirilmesi ve saklanması da bayramın diğer bir gündem maddesi oluyor. Peki, Kurban Bayramı'nda nelere dikkat etmek gerekiyor? Central Hospital'dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selma Turan, kurban etlerinin tüketimi konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Kurban etleri, üzerindeki yağlardan arındırılmalı

İçeriğinde doymuş yağ bulunduran kırmızı etin tüketimi, kalp-damar ve hipertansiyon hastaları için riskler taşır. Yüksek kolesterol içeren yağ katmanları, genellikle etin dış yüzeyini çevreler. Bayramda tüketilecek etleri pişime hazırlanırken bu yağlar mutlaka etlerden ayrılmalıdır. Böyle kronik hastalıklara sahip kişilerin günlük et tüketimi ise 3-4 köfte yani ortalama 100 gram ile sınırlandırılmalıdır.

Bayramda güne kavurma ile değil hafif bir kahvaltı ile başlanmalı

Satın alınan kurbanlıkların veteriner kontrolünden geçip geçmediği mutlaka araştırılmalıdır. Genellikle Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesiminin ardından kavurma gibi et yemeklerinin tüketimine rağbet edilir. Fakat yeni kesilmiş etlerde ilk 24 saat rigormortis olarak adlandırılan ölüm katılığı durumu oluşur ve bu etlerin sindirimi diğerlerine nazaran çok daha zor olur. Bu da hazımsızlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Etlerin buzdolabında en az 1 gün bekletilmesi, kurban etinin sabah tüketilmemesi ve güne ise hafif bir kahvaltı ile başlanması gerektiği bilinmelidir. Bu durum, günün diğer öğünlerinin dengelenmesine katkı sağlarken, sindirim sorunlarını da ortadan kaldıracaktır.

Ateş ile et arasındaki mesafeye dikkat!

Etleri pişirmek için tercih edilen yöntemin, etin lezzetini, görüntüsünü ve vücuda olan katkılarını doğrudan etkilediği unutulmamalıdır. Bu nedenle kurban etinin pişiminde de ızgara ya da fırınlama yönteminin uygulanması en doğrusu olacaktır. Fakat mangal tercih edilecekse, etlerin ateşle olan mesafesine çok dikkat edilmelidir. Çünkü etlerin ateşe çok yakın mesafeden pişirilmesi, kanserojen ögelerin oluşumuna neden olabileceği gibi ette bulunan vitaminlerin de kaybolmasına yol açabilir. Bu sebeple etler ateşe en az 10 cm mesafe ile pişirilmelidir.

Etler, küçük parçalar halinde muhafaza edilmeli

Kurban etlerinin tüketimi bir seferde mümkün olamayacağı için saklama koşulları da sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü proteinden yana zengin olan kırmızı etler hızla bozulma riski taşır. Etler, büyük parçalar halinde değil, bir öğünde yetecek kadar ve küçük parçalar olacak şekilde saklanmalıdır. Buzlukta muhafaza edilecek etler için 7 günün, derin dondurucuda saklanacaklar için ise 3 ayın aşılmaması gerekir. Etleri derin dondurucuya kaldırmak için de buzdolabı poşetleri kullanılabilir. Böylelikle çözündürme sırasında etlerde bakteri oluşumunun önüne geçilecektir. Çözündürme işlemi ise buzdolabında yapılmalıdır.

Etin faydaları sebze ile desteklenmeli

Kurban Bayramı, ülkemizde her ne kadar et şöleni gibi algılansa da öğünlere sebzelerin de eklenmesi gerekir. Çünkü ette bulunan protein ve demirin emilimini arttırabilmek için et mutlaka C vitamini içeren sebze ya da salata ile desteklenmelidir. Bayram ziyaretleri sırasında ikram edilen şeker ve tatlılardan da uzak durulmalıdır. Tatlı tüketilecekse de tercih sütlü ve meyveli tatlılardan yana kullanılmalıdır. Bayram beslenmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise içecek konusudur. Öğünlerin ve tatlıların yanında asitli içecek ve meyve suları yerine bol su veya maden suları içilmelidir.