Evlerinde mahsur kalan diyaliz hastaları için seferberlik

Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastaları, yapılan çalışmalar sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Muş’un Gündoğan ve Elçiler köyünde diyalize girmesi gereken hastalar için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Ambulansa alınan diyaliz hastaları hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığını ifade eden Gündoğan Köyü Muhtarı Necmettin Gün, “Şu anda Gündoğan köyünde 3 diyaliz hastamız var. Bunlardan ikisi nefes darlığı ve biri de kemik erimesi hastası. Sağ olsun İl Özel idaresi ekiplerine telefon açtık ve gelip hastamızı kurtardılar. Şu anda hastamızı arabaya bindirip Muş’a gidiyoruz” dedi.

Diyaliz Hastası Ali Haydar Toplu da, diyalize girmesi gerektiğini hatırlatarak, “Bugün diyalize girmem lazım. Servis gelemedi. Kar çok yağdı. Bizde evde ambulansın gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elçiler Köyü Muhtarı Mehmet Toplu ise köyde diyaliz hastamız olduğunu belirterek, “Ekipler hastayı kurtarmak için geldi. İl Özel İdaresi geldi, ambulanslar geldi. Gerçekten devletimiz bize büyük fedakarlık yapıyor. Yollarımız sık sık kapandığı için devlet her halükarda bize yardımcı oluyor. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Babasının diyaliz hastası olduğunu kaydeden Cuma Toplu da, “Babam diyaliz hastası. Sabahtan beri yollar kapalıydı. Sağ olsun ekipler yolu açtı. 112 Acil Servis ekipleri geldi. Şu anda hastamızı alıp Muş Devlet Hastanesine götürüyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresi Operatör Şefi Tolga Akaydın ise bölgede yoğun kar ve tipi dolayısıyla birkaç köy yolunun kapandığını belirterek, “Birkaç hastamızın diyalize girmesi gerektiği haberini aldık. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Ekiplerimizle birlikte müdahale ettik. Tipi ve yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarımızı açtık. Hastalarımızı ambulanslara bırakarak hastaneye ulaşmasını sağladık” dedi.

İHA