FC Barcelona’dan ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ çağrısı

İstatistikler her yıl çocukların daha kötü beslendiklerini gösteriyor. Daha az taze sebze, meyve ve balık yiyip, daha fazla yağ ve şeker tüketiyorlar. Mevcut eğilimin sürmesi halinde şu anda dünya genelinde 41 milyon olan fazla kilolu ya da obezite sorunu yaşayan çocuk sayısı, 2025 yılına kadar 70 milyonu aşacak. Beko da tüm dünyayı ilgilendiren bu soruna karşı, farkındalık yaratarak ve insanları harekete geçirerek sorunun önüne geçmeyi hedefliyor.

FC BARCELONA’NIN FORMASI DEĞİŞTİRİLDİ

Firma obeziteyle savaşmak için ilk büyük adımını 6 Mayıs'ta oynanan El Clasico'da attı. 400 milyon izlenmeyle dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından birinde Beko FC Barcelona formasındaki logosundan vazgeçti ve futbolcular Eat Like A Pro (Şampiyonlar Gibi Beslen) kampanyası için hazırlanan özel formalarıyla sahaya çıktı.

#EatLikeAPro HASHTAG’I İLE YAPILAN HER PAYLAŞIM 1 EURO BAĞIŞ

Aynı zamanda Beko, Instagram veya Twitter'da #EatLikeAPro hashtag'i altındaki her gönderi için çocuklarda görülen fazla kilo ve obezite ile mücadeleye destek olmak amacıyla UNICEF'e 1 Euro bağış yapacağını duyurdu. Kampanya ile sadece 10 günde 1.000.000 #EatLikeAPro hashtag'li paylaşım yapıldı. Beko yapacağı 1 milyon Euro bağış ile UNICEF'le birlikte 600.000 çocuğun hayatını değiştirmeyi hedefliyor

GERARD PİQUE DE ŞAMPİYONLAR GİBİ BESLENİYOR

Dünyada milyonlarca çocuğa ilham olan FC Barcelona'nın yıldız oyuncuları, dengeli beslenme ve fiziksel egzersiz ile sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çocuklara örnek olacak. Pique kampanya kapsamında bir meydan okuma başlattı ve “ben şampiyonlar gibi besleniyorum, peki ya sen şampiyonlar gibi besleniyor musun”dediği bir video paylaştı. FC Barcelona oyuncuları ve ünlüler de ona katıldı.

