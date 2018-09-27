Özellikle kadınları etkileyen iç çamaşırları ya da sabunlardan kaynaklanan ferç kaşıntısı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Ferç kaşıntısı nedir? Ferç kaşıntısının nedenleri ve tedavisi...

Kadınların yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesidir ve üreme organını etkilemektedir. Peki ferç kaşıntısı nedir? Ferç kaşıntısının nedenleri ve tedavisi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

FERÇ KAŞINTISI NEDİR?

Üreme organının dış kısmında meydana gelen kaşıntıya ferç kaşıntısı denir. Özellikle iç çamaşırları ve sabun gibi faktörler ferç kaşıntısına yol açar.

FERÇ KAŞINTISININ NEDENLERİ

Ferç kaşıntısına sebep olan en önemli etken vajinit adı verilen mikrorganizmalardır. Diğer olası nedenler şunlardır:

– Mantar ve bakteri enfeksiyonları

– Sabunlar ve iç çamaşırı

– Stres bu bölgede şiddetli ve tekrar eden kaşıntılara neden olabilen diğer önemli etkenlerden biridir.

FERÇ KAŞINTISININ TEDAVİSİ

Tedavisi süresince iç çamaşırın hijyenine dikkat edilmelidir ve mutlak suretle pamuklu iç çamaşırları kullanılmalıdır.Ferç kaşıntısı aynı zamanda genital bölgenin sabunla yıkanmasından kaynaklı olabileceği için banyo yaparken bölgeye sabun ve benzeri temizlik ürünlerinin değdirilmemesi önemlidir. Sadece su kullanarak bölge temizlenmelidir. Cinsel ilişki sonrasında da temizliğe dikkat edilmelidir. Ferç kaşıntısı geçene kadar cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır. Eşinize bulaşma söz konusudur. Ferç kaşıntısı sorununuz geçse bile eşinizden yeniden bulaşma riski vardır. Tüm bu hususlara dikkat edilmesi durumunda ferç kaşıntısından kurtulamadıysanız bir uzman hekimden yardım istemenizde fayda vardır.