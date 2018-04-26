Folik asit kullanımı ve Folik asit içeren besinler…

B vitamini ailesinden olan folik asit yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kan yapımı, DNA ve RNA üretimi gibi faydaları da vardır. Folik asit ilaç gibi algılansa da birçok besinin içeriğinde bulunur. İşte Folik asit içeren besinler...

Folik asit anne adaylarının gebe kalmadan önce başlaması gereken, bebeğin gelişiminin eksiksiz ve sağlıklı olarak tamamlanabilmesi için alınması oldukça önem arz eden vitamindir. Peki bu vitamini içeren yiyecekler hangileridir? İşte içeriğinde folik asit bulunan besinler… FOLİK ASİTÇE ZENGİN GIDALAR – Kuşkonmaz

– Brokoli

– Yeşil yapraklı sebzeler

– Bamya

– Brüksel lahanası

– Karnabahar

– Pancar

– Turunçgiller

– Avokado

– Mercimek

– Fasulye

– Bira mayası

– Yumurta

– Tahıllar

– Badem-fıstık

– Ispanak

– Yosun

– Maydanoz-nane

– Bezelye

– Kereviz

– Muz

– Ayçekirdeği

– Karaciğer

– Elma, üzüm gibi meyveler

– Kırmızı ve beyaz et türleri

– Lahanagiller FOLİK ASİT NE KADAR KULLANILMALI, NE ZAMAN BIRAKILMALI? Folik asidin hamileliklerden yaklaşık 3 ay önce alımına başlanması ve hamileliğin 12. haftasının sonuna kadar devam edilmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda hamilelik öncesi ve hamileliğin 12. haftası sonuna kadar olan dönemlerde bu vitamini yeterince alan annelerin bebeklerinde bel açıklığı (Spina bifida) hastalığının % 70 oranında önlendiği saptanmıştır. İLGİLİ HABER Çocuk beslenmesinde en sık yapılan hatalar İLGİLİ HABER Hiperaktif çocuklar nasıl beslenmeli?