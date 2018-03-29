Frengi (Sifiliz) hastalığı nedir? Frengi nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

16. yüzyılda Avrupa ve Asya'yı kasıp kavuran, ülkemizde halk arasındaki söylemiyle "Frenklerin hastalığı" ilk çıktığında da "Hristiyan hastalığı" olarak bilinen Frengi (Sifiliz) nedir?

Frengi (Sifiliz) cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan olup, hastalığa Treponema pallidum adı verilen mikroorganizma neden olmaktadır. Sifiliz semptomları diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da görülebildiğinden, sifiliz (frengi) testi yapılarak tanı konulmaktadır.

FRENGİ(SİFİLİZ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Frengi belirtileri, mikrop vücuda girdikten sonra, evreler şeklinde ortaya çıkar. Derhal tedavi edilmezse yıllarca kalabilen bir enfeksiyondur. Belirtileri enfeksiyon evrelerine göre değişir. Evreler şunlardır:

1. EVRE(PRİMER SİFİLİZ)

Enfekte kişi ile cinsel temastan sonra 10-90 gün arasında ortalama 21. günde şikayetler görülmeye başlamaktadır. Bakteri kan yoluyla vücuda yayılır. Yaklaşık 20-25 gün sonra mikrop nerde vücuda girdiyse orada ıslak, kırmızı, etrafı belirgin fakat ağrı yapmayan çıban şeklinde yaralar oluşur. Penis derisi üzerinde veya rektumda, kadınlarda ise vulva (dış genital alan) veya nadiren vajina içinde, rektumda olur. Ağız ve dudakta da oluşabilen bu yaralar 2-3 hafta sonra kendiliğinden geçerler bu sebeple çoğu kişi bu yaraları önemsemez.

2. EVRE(SEKONDER SİFİLİZ)

Enfeksiyonun kapılmasından 6-8 hafta sonra başlayan ikinci evre en bulaşıcı olan dönemdir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde, mikrop bütün vücuda yayılır. Yaklaşık 3-5 ay sonra hastada yorgunluk, baş ve eklem ağrıları, el ve ayakta, vücudun bazı bölgelerinde kaşıntısız döküntü ortaya çıkar. Vulva(kadınlarda dış genital alan) veya skrotum(erkeklerde torbalar) alanlarında geniş,beyazımtırak, siğil benzeri lezyonlar görülebilir. Kilo kaybı ve iştahsızlık vardır. Kaşların ve saçların dökülmesi belirginleşir. Hastalığın bu dönemi uzun sürer.

3.LATENT EVRE(GİZLİ DÖNEMDEKİ SİFİLİZ)

Hastalığın belirtileri olmasa da, yapılan testler sonucu hastalığın pozitif olduğu görülür ve bulaşıcıdır. Bu dönem erken ve geç latent dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. Birçok organı etkileyen bu mikrop hala vücutta olduğundan bu dönem 5-10 yıl kadar sürebilir. Erken ve geç gizli dönemin ayrılması hastalığın bulaşıcılığı ve tedavi için önemlidir.

4. ÜÇÜNCÜ EVRE FRENGİ(TERSİYER SİFİLİZ)

Enfeksiyonun son aşamasında ortaya çıkan bu evrede sifiliz (frengi) sonucu oluşan rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bakteriler kemiklerde, sinir dokularında, ciltte, karaciğerde, kalpte ve arterlerde çoğalmaya başlar. Vücuda yavaş yavaş hasar verir. Hastada ölümle dahi sonuçlanabilecek çok ciddi hastalıklara yol açar.

FRENGİ NASIL BULAŞIR?

Sifiliz (Frengi) genellikle penis, vajina ve anüste bulunan lezyonlara temasla bulaşabilmektedir. Lezyonlar dil ve ağız içinde de bulunabildiğinden hastalık oral yolla da bulaşabilmektedir. Hastalığın anal veya oral yolla da bulaşabilmesi nedeniyle, homoseksüel ilişkilerle de taşınması söz konusudur. Sifiliz gebe anneden bebeğine, hamilelikte geçebilmektedir.

FRENGİNİN TEDAVİSİ

Bu hastalık erken dönemlerinde antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilmektedir. Bu tedavilerle frengi mikrobunun daha yıkıcı tesirler bırakmadan öldürülmesi sağlanır. İlk aşmalarında tedavi 2-3 ay sürerken ileri safhalarında 1-2 yıl sürebilmektedir. Frengi hastasının bu sürelerde yani tam olarak iyileşme göstermeden cinsel ilişkiye girmesi yasaktır. Bu kişiler birlikte oldukları kişileri uyararak frengi testi yapmalarını sağlamalıdır. Şunu unutmamak gerekir başarılı bir tedaviden sonra bile hastalığın yeniden bulaşma ihtimali her zaman vardır. Hastaların tedaviden sonra, enfeksiyonun tamamen geçip geçmediğini anlamaları için 3,6,12 ve 24. aylarda kan ve idrar örnekleri alınarak gözlem altında tutulmaları gerekir.