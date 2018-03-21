Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? Tedavisi ne kadar sürer?

Yetişkin insanlarda çok sık rastlanan Gastrit, özellikle “Helikobakter Pilori” denilen bir bakterinin yol açtığı mutlaka tedavi edilmesi gereken sıkıntılı bir hastalıktır. Peki Gastrit nedir? Hangi belirtilerle kendini gösterir? Gastrit tedavisi nasıl olur? Şimdi merak ettiğiniz soruların cevaplarını birlikte öğrenelim...

Toplumda en sık rastlanan mide rahatsızlıklarından biri olan gastrit, belirti vermeden de görülebileceği için her iki yetişkinden birinde görülmektedir. En önemli belirtileri, midenin üst bölümünde oluşan ağrılar ve yanma hissidir.

GASTRİT NEDİR?

Gastrit, kısaca “mide zarının iltihaplanması” olarak tanımlanır. “helikobakter pilori” isimli bakteri enfeksiyonu en temel faktördür. Bu bakteri, mideyi koruyan asit dengesinin bozulmasına sebep olarak gastriti tetikler. Tüm dünyada gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere en yüksek enfeksiyon oranına sahip hastalık yapan bakteridir. Bu bakterinin çocukluk dönemlerinde vücuda alındığı ve vücutta yıllarca barındığı düşünülmektedir. Düzensiz beslenme, uzun süreli aspirin kullanımı, sigara ve alkol tüketiminin yanı sıra çağımızın en büyük kabusu olan stres, gastrite yol açan diğer önemli faktörler arasındadır.

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastritin en önemli belirtisi, midenin üst bölümünde oluşan ağrılar ve midede yanma hissidir. Sıklıkla görülmeye başlanan geğirti, iştah azalması, şişkinlik de belirtiler arasında. Nadiren görülen belirtiler ise, mide bulantısı ve kusmadır. Akut gastritte ise kanama görülebilir ve tedavisi aylar hatta yıllar sürebilir. Bu belirtilere ek olarak; Ağız kokusu, mide ekşimesi, halsizlik, siyah dışkı, hıçkırık, karında rahatsızlık hissi, göğüs ağrısı, midede dolgunluk hissi, istemsiz kilo kaybı, ağızda kötü tat gibi belirtiler de görülebilir.

GASTRİT TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Gastrit tedavi edilmesi gereken hastalıklardan biridir. En önemli gastrit nedeni midede bulunan “helikobakter pilori” dir. Bunun için üçlü tedavi uygulanır ve bu tedavi süresi 14 gündür. Gastritin sebepleri arasında bakteri yoksa tedavide hastaya mide asidini baskılayan ya da yok eden ilaçlar kullanılır. Ayrıca hastaya en uygun yiyeceklerin ve içeceklerin belirlenmesi de tedavide önemlidir.