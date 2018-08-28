Gazze’deki terapötik süt eksikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, "Gazze'deki sağlık merkezlerinde terapötik süt eksikliği, fenilketonüri (PKU) hastası çocukları, zihinsel engel riskine açık hale getiriyor" açıklamasını yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki sağlık merkezlerindeki terapötik beslenme malzemesinin kısıtlı olması nedeniyle tedavi altındaki bazı çocukların, zihinsel gerilik riski altında olduğu konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki sağlık merkezlerinde terapötik süt eksikliği, fenilketonüri (PKU) hastası çocukları, zihinsel engellere karşı risklere açık hale getiriyor.” ifadesi kullanıldı.

Tedavi özelliği olan sütün kullanılmamasının, çocuk hastalarda komplikasyonlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, beslenmede yaşanan bu eksiklik nedeniyle çocukların IQ seviyesinde, zihinsel engelli seviyesine ulaşana kadar aşamalı şekilde bir düşüş yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde hali hazırda 12 aylıktan küçük 22 bebeğin beslenmesinde hiçbir şekilde terapötik süt kullanılamadığı vurgulanarak, 1 yaşın üzerindeki bebekler için gerekli sütün ise sadece 3 hafta yetecek kadar kısıtlı miktarda bulunduğu kaydedildi.

Doğuştan gelen kalıtsal bir hastalık olan PKU nedeniyle et ve süt ürünleri, yumurta, kuru yemiş, baklagiller gibi protein içerikli birçok gıdayı tüketemeyen hastalar, yaşamları boyunca diyet yapmak zorunda kalıyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2006’dan bu yana bölgede uyguladığı abluka nedeniyle pek çok ilaç ve sağlık malzemesine ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail’in 2006’dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

AA