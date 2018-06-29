Geniz eti nedir? Geniz eti büyümesi belirtileri ve tedavi yolları

Vücuda burun ve ağız yoluyla girecek zararlı mikroorganizmalara karşı koruyan sistemlerden biri olan geniz eti ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde... Geniz eti nedir? Geniz eti büyümesinde belirtiler nelerdir? Geniz eti tedavisi...

Tedavi edilmediği takdirde kalp hastalıklarına, gelişme geriliğine ve uyku apnesi gibi uyku hastalıklarına neden olabilen geniz eti sorunları ile ilgili merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz… Geniz eti nedir? Geniz eti belirtileri ve tedavisi..

GENİZ ETİ NEDİR?

Geniz eti, burunun gerisinde, geniz (nazofarenks) denilen bölgede yer alan bir lenf dokusu kümesidir. Geniz eti, bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getirir. Bu lenf dokuları, üst solunum ve sindirim yolları ile giren bakteri, virus ve alerjenlere karşı vücudun savunma mekanizmalarını oluştururlar.

Geniz etinin hücresel özellikleri bademcikler ile aynıdır, ancak yapısı ondan farklıdır; bir kılıf ile çevrili olmadığı için karnıbahara ya da muz hevenkine benzer bir görünümdedir. Geniz eti doğumda vardır, daha sonra 8 yaşına dek, bademcikler ile birlikte giderek büyür. Geniz eti büyümesine bağlı şikayetler, en sık olarak 1. -2 yaşlarda ortaya çıkar.

Eğer çocuğunuzda sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi veya iltihabı varsa, doktorunuz geniz etinin ameliyatla alınmasını önerebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmazlar; çünkü, vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular da aynı fonksiyonları yerine getirirler.

GENİZ ETİ BÜYÜMESİNDE BELİRTİLER NELERDİR?

Geniz etinin büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebilir.

– Burundan nefes almakta güçlük

– Sürekli ağızdan nefes alma

– Genizden konuşma

– Nefes alırkan ses çıkması

– Uyku sırasında horlama

– Uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi)

– Burun akıntısı

– Orta kulakta iltihaplanma

– Ağız kokusu

GENİZ ETİ TEDAVİSİ

İltihaplı geniz eti ilk önce antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalışılır. Eğer geniz etinde iltihap yoksa, doktorunuz bir süre beklemeyi önerebilir, özellikle çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla geniz eti kendiliğinden küçülebilir.

Tuzlu su ile burun ve geniz yıkanması ile, burun ve genizdeki salgıların temizlenmesi, özellikle de geniz eti üzerindeki yapışkan sümük birikiminin yıkanarak mekanik olarak uzaklaştırılması yararlıdır ve bazı hastalarda burun tıkanıklığını azaltır.

Kortizonlu burun spreylerinin kullanımı ile, geniz eti büyüklüğünde en fazla %10 kadar bir küçülme olabilir; az da olsa bu küçülme bazı hastalarda burun tıkanıklığında azalmaya yol açabilir. Ancak burun spreyi kesildiğinde geniz eti tekrardan büyümeye devam eder.

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GENİZ ETİ AMELİYATININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR

Çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı varsa geniz eti ameliyatı önerilebilir:

– Nefes alma güçlüğü

– Uyku apnesi

– Sık tekrarlayan geniz eti iltihabı

– Konuşma bozukluğu

– Kalp yetmezliği

– Diş ve çenede gelişimsel bozukluklar

– Büyüme ve gelişme geriliği

– İyi ya da kötü huylu tümör şüphesi

Geniz eti sorununda tıbbi müdahale ameliyattan ziyade küçük bir operasyondur. Anestezi altında yapılan bu operasyonda geniz eti bölgeden alınmaktadır. Geniz eti ameliyatı sonrasında soğuk tampon uygulanır. Gün içerisinde hasta taburcu edilmektedir. Geniz etinin tedavi sonrasında kendini tekrar yenileyerek büyüyebilme imkanı vardır. Hastalığın tekrarlaması durumunda tedavi yöntemi baştan uygulanır.

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