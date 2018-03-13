Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hileli ürünleri ifşa etmeyecek mi?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerle ilgili incelemelerinin sonuçlarını her sene kamuoyu ile paylaşıyor ve hileli ürünleri listeler halinde yayınlıyor. Ancak en son 2016'nın Aralık ayında yapılan uygulama, 2017 yılı için henüz yapılmadı. Bu durum ise artık böyle bir uygulamanın yapılmayacağı tartışmalarını ortaya çıkarırken, sozcu.com.tr Bakanlık'tan olayın aslını öğrendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, her sene yaptıkları incelemelerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. En son 2016 yılında hileli ürünleri ve markaların listesini yayınlayan Bakanlık 2017 yılı için henüz böyle bir liste paylaşmadı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA…

sozcu.com.tr‘nin ulaştığı bilgiye göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015-2016-2017 yıllarında ülkeye girişte Biyogüvenlik Mevzuatı gereği ilgili gıda ürünlerinde yürütülen resmi kontroller kapsamında toplam 28.444 GDO analizi yaptı ve 165 numunede uygunsuzluk tespit etti ve bu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmedi.

HİLELİ ÜRÜN İFŞASI YAPILMAYACAK MI?

Bakanlığın yaptığı bu incelemelerin sonuçları her yıl listeler halinde yayınlanarak vatandaşlar bilgilendiriliyor. Ancak en son 2016 yılında açıklanan bu marka ve ürünler 2017 yılı için henüz yayınlanmadı. Toplum sağlığı açısından önemli bir uygulama olan hileli ürün ifşasının, bundan sonra yapılıp yapılmayacağı tartışmaları ise endişe yarattı.

Bakanlıktan aldığımız bilgiye göre ise, hileli ürünlerin bu sene ifşasının yapılacağı ancak bir gecikme olduğu belirtildi. Yapılan denetimlerin sürdüğü açıklanırken, ifşanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.