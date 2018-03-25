Gıdalardaki gizli zehirlere dikkat! Patatesi bu haldeyken sakın tüketmeyin!

Bazı yiyeceklerin ölüme dahi neden olduğu biliniyor. Peki, bu yiyeceklerin neler olduğunu biliyor muyuz? Örneğin her evin mutfağında bulunan patates tehlikesinin farkında mısınız? Veya mürver ağacı meyvesi de yanlış yendiğinde tehlike arz edebilir.

Yanlış bir şekilde hazırlanıp yendiğinde bazı yiyecekler adeta zehire dönüşebilir. Bazen de bir bitkinin yanlış kısmını yemek ölümle sonuçlanabilir. Bazı yiyecekler, sağlık açısından oldukça büyük bir tehdit oluşturuyor.

BBC’nin hazırladığı habere göre; doğru hazırlanması halinde tüm gıdalar güvenlidir. Ama bazı durumlarda dikkatsizlikler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Örneğin ışkın veya yayla muzu adıyla bilinen bitki… Bu bitkinin yaprakları oksalit asit yani etkili bir zehir içeriyor. Yüksek dozda alındığında böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme bile yol açabiliyor.

UZUN SÜRE GÜNEŞTE BEKLERSE…

İnsanı hasta edebilecek yaygın gıdalardan biri de patatestir. Örneğin patates uzun süre güneşte bekletildiğinde yeşil bir renk alıp filizlenmeye başlar. Bu sırada solanin adı verilen bir madde ortaya çıkar. Bu madde sinir hücrelerini etkiler. İddiaya göre; yeşil patates yediği için ölenler bile var.

Mürver ağacı meyvesi de yanlış yendiğinde tehlike arz edebilir. Ağacın yaprakları ve gövdesi hidrojen siyanür adında bir madde içerir. Olgunlaşmamış meyvelerde de bu zehirli madde bulunur. Ancak meyve pişirildiğinde bu madde zararsız hale gelir. Ancak bu ağacın olgunlaşmamış meyveleri katiyen yenmemelidir.