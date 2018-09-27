Göz kanlanması neden olur?

İhmal edildiğinde kalıcı görme kaybına sebep olabilen göz kanlanmaları, başka kronik hastalıkların beliritisi olabiliyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, böyle durumlarda göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Vücudumuzun belki de en hassas noktası gözlerimizdir. Bu önemli organ, dünyaya açılan pencerelerimiz olmakla birlikte, çeşitli hastalıkların da sinyalcisi olabiliyor. Genellikle kanlanmalar ile belirti veren gözler, ihmal edildiğinde ise kalıcı görme kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Peki, göz kanlanmalarının göz problemlerinin yanı sıra kronik vücut hastalıklarının da habercisi olduğunu biliyor muydunuz? Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, “Göz kanlanmaları yorgunluk, uykusuzluk gibi nedenlere bağlayarak geçiştirilmemeli, aksine bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.” diyor.

ÇOĞUNLUKLA DIŞARIDAN FARK EDİLİYOR

Tıpta subkonjonktival kanamalar olarak adlandırılan göz kanlanmaları, çoğunlukla karşıdan bakılarak fark edilebilen ve büyük riskler taşımayan göz problemleridir. Göz kanlanmalarına çeşitli darbeler neden olabiliyor. Ancak bu travmaların dışında konjonktivit gibi alerjiler de kanlanmaları tetikleyebiliyor. Konjonktivitler, gözün beyaz kısmını çeviren tabakada iltihaplanmanın oluşmasıyla ortaya çıkar.

DİYABET SEBEP OLABİLİR

Gözde yaşanan kanlanmalardan bir diğeri de göz arkası kanamalarıdır. Karşıdan bakıldığında herhangi bir belirti vermeyen bu kanamalara genellikle şeker hastalığının neden olduğu diyabetik retinopati sebebiyle rastlanır. Diyabetik retinopati ise diyabetin gözdeki kan damarlarında tahribat yaratmasıyla ortaya çıkar. Göz arkası kanamalar ayrıca, retina yırtıkları veya sarı nokta hastalığı sebebiyle oluşabilir.

GÖZ KANLANMALARI KRONİK HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Göz arkasında yaşanan kanamalar, göz hastalıklarının yanı sıra hipertansiyon ve diyabet gibi çeşitli kronik hastalıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle rutin göz muayeneleri göz sağlığını korumak kadar, genel vücut sağlığını takip etmek açısından da oldukça önemlidir.

Gözde yaşanan kanlanmaların belirti ve şikayetleri kişiye ve sebeplerine göre çeşitlilik gösterir. Hastalar genellikle travmalar ya da yüksek tansiyon sebepli kanamalarda ağrı yaşarken, diğer kanamalarda herhangi bir ağrı hissetmez. Ancak görmede azalma, göz önünde kırmızı lekelerin ya da siyah cisimlerin uçuşması ve ani görme kaybı gibi belirtiler yaşanıyorsa göz arkası kanamalardan şüphelenilebilir. Böyle durumlarda hiç vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır.