Göz kaşıntısı neden olur? Göz kaşıntısı nedenleri ve tedavisi…

Hemen hemen herkes zaman zaman gözlerinde kaşıntı yaşar. Kaşıntılı gözlerin birçok nedeni vardır. Peki göz kaşıntısı nedir? Göz kaşıntısı nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz...

Aynı zamanda oküler pruritis olarak da adlandırılan göz kaşıntısı, pek çok insanı etkilemektedir.Alerjiler ve enfeksiyon dahil olmak üzere çeşitli durumlardan kaynaklanabilen göz kaşıntısı nedir? Göz kaşıntının nedenleri ve tedavisi hakkında tüm detaylar haberimizde…

GÖZ KAŞINTISI NEDİR?

Çoğu zaman, gözlerdeki kaşıntı bir çeşit alerjiden kaynaklanır. Polen, toz ve hayvan kepeği gibi tahriş edici bir madde (alerjen) göz çevresindeki dokularda histamin adı verilen bileşiklerin salınmasına neden olur, bu da kaşıntı, kızarıklık ve şişlik ile sonuçlanır.

GÖZ KAŞINTISI NEDENLERİ

Bazı tıbbi durumlar kaşıntılı gözlere ve beraberindeki diğer semptomlara neden olabilir. Bazı koşullar şunları içerebilir:

Atopik keratokonjonktivit

Bu kornea ve konjunktivanın (gözün ön tarafını örten zar) iltihaplanmasıdır. Bu, bir kişinin spesifik bir alerjene anormal alerjik reaksiyona genetik olarak yatkın olduğu bir durumdur. Bu tıbbi rahatsızlığı olan kişiler, ortalama antikor düzeyinden daha yüksek değerler üretirler ve bunlar tüm yıl boyunca onları etkileyebilir.

Koşul tedavi edilmezse, aşağıdaki belirtiler oluşabilir:

– Ülserler

– Yara

– Katarakt

– Keratokonus, korneada gelişir ve gelişmesi için koni şeklinde bir çıkıntıya neden olur.

– Kornea vaskülarizasyonu, kan damarlarının korneaya doğru uzandığı yer

Vernal keratokonjonktivit (VKK)

Vernal keratokonjonktivit (VKK); kronik, bilateral ve mevsimsel alevlenmeler ile seyreden oküler yüzeyin allerjik inflamasyonudur. Çocuklarda ve erkeklerde daha sık görülür. Kaşıntı, fotofobi, yanma ve sulanma en sık görülen semptomlarıdır.

Alerjik konjunktivit

Alerjik konjunktivit, gözü kapatan iç zar bir alerjen tarafından tahriş olduğunda ortaya çıkar. Bu alerjik reaksiyonun bazı yaygın nedenleri şunlardır:

– Polenler

– Çimenler

– Küfler

– Evcil hayvan kepeği

– Toz

– Toz akarları

– Makyaj, losyon veya kontakt lens solüsyonu gibi tahriş edici maddeler.

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Atopik dermatit

Alerjik egzama olarak da adlandırılan atopik (genetik yatkınlığın sebep olduğu) dermatit; diğer atopik hastalıklara (burun ve gözün eş zamanlı iltihaplanmasıyla ortaya çıkan alerjik rinokonjonktivit ve/veya bronşiyal astım) sahip ailelerde sıklıkla görülen, kaşıntılar ve kızarıklıklarla kendini gösteren alerjik bir deri hastalığıdır. Göz çevresindeki cildi ve vücudun diğer kısımlarını tahriş edebilir.

Göz kuruluğu

Göz nemi ve yağlamayı kaybettiğinde, gözlerde kuruma oluşabilir. Bunun sonucu gözde iltihap ve kaşıntı ortaya çıkar.

Meibomian bezi disfonksiyonu

Meibomian bezleri, üst ve alt göz kapaklarında bulunur ve yağ salgılanmasından sorumludur. Bu bezler bloke olduğunda veya anormal bir şekilde geliştiğinde, göz tarafından üretilen gözyaşları nemi korumak için gerekli olan yağı yeterli miktarda içermez.

Blefarit

Bu, stafilokokal bakteriler ve muhtemelen göz kapağı akarları tarafından üretilen antijenlere yanıt olarak göz kapaklarının iltihaplanmasına neden olan bir durumdur.

Kontakt lens kaynaklı konjunktivit

Kontakt lens kullananlar kontakt lens kullanımından kaynaklanan bir enfeksiyon yaşayabilirler. Bazen kornea hasar görebilir ve yaralanabilir.

Korneanın çizilmesi

Kornea gözün en dışta kalan ve şeffaf olan bölümüdür. Gözün ön yüzeyi korneanın çizilmesiyle göz hasar alabilir. Bu sorun bir maddenin göze sert bir teması ya da bir göz enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu çizik gözü her kırpışınızda rahatsızlık verir ve gözde iltihaba, kaşıntıya neden olur.

Dev papiller konjonktivit

Bu göz rahatsızlığı genellikle bir tür alerjik reaksiyon ile ilişkilidir ve göz kapaklarının altında büyük şişlikler olarak mevcut olabilir.

Nedenleri şunlardır:

– VKC

– Atopik keratokonjonktivit

– Kontakt lens kullanımı

– Yapay göz kullanımı

– Bulaşıcı konjonktivit

Gözler bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı bağışık değildir. Enfeksiyöz konjonktivitte bulunan bazı yaygın bakteriler şunlardır:

– N. gonorrhoeae

– Neisseria meningitides

– Streptococcus pneumoniae

– Haemophilus influenza

– Staphylococcus aureus

– Klamidya enfeksiyonları

Viral enfeksiyonlar oldukça yaygındır ve adenovirüs, herpes simplex ve herpes zoster neden olabilir.

Diğer nedenleri

Bazı durumlarda, bazı ilaçlar göz problemlerine ve göz kuruması gibi yan etkilere neden olabilir. Bu ilaçlar şunları içerir:

– Doğum kontrol hapları

– Penisilin gibi bazı antibiyotikler

– Antihistaminikler dahil dekonjestanlar

– Beta blokerler

– Antidepresanlar

– Yapay gözyaşları

– Bazı akne ilaçları

Göz kaşıntısına sebep olan kuru göz sendromu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer çevresel ve tıbbi faktörlerle ilişkili olabilir:

– Bilgisayar kullanımı

– Normal yaşlanma, özellikle 50 yaşın üzerinde olanlar

– Menopoz

– Rüzgar, kuru hava, iklimlendirme, sigara içme ve uçan gibi – Çevresel faktörler

– Diyabet, lupus, romatoid artrit ve eksik göz kapağı kapanması gibi tıbbi durumlar

GÖZ KAŞINTISI TEDAVİSİ

En etkili göz kaşıntısı tedavileri, kaşıntıya sebep olan nedenlerle alakalıdır. Gözlerdeki kaşınma belirtileri yapay gözyaşları veya alerji göz damlaları ile hafifletilebilir. Fakat çoğu durumda, rahatlama sağlamak için reçeteli göz damlaları veya ağızdan ilaç kullanımı gerekebilir. Bazı ilaçlar da özellikle semptomlar mevsimsel alerjilere bağlı ise, alerjiye daha az eğilimli hale gelmenize yardımcı olabilir.

Gözleriniz kapalıyken temiz, soğuk ve nemli bir bez sürmek de kaşınan gözlerin şiddetini hafifletebilir.

Birkaç farklı ilaç türü, oküler kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak sadece doktorunuz hangi tedavi veya tedavi kombinasyonlarının sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bilecektir. Bazı durumlarda, gözlerdeki kaşıntı yapay gözyaşları veya alerji damlaları ile tedavi edilebilir. Ancak diğerlerinde, ayrıca bir antibiyotik, bir anti-enflamatuar ilaç ve / veya özel göz kapağı temizleme ürünleri gerekebilir.

Her şeyden önce, cazip olsa da, gözlerinizi asla ovalamayın. Sürtünme, kaşınmayı daha da kötüleştiren daha fazla histamin salgılar. Gözlerinizi çok kuvvetli bir şekilde ovuşturmak korneal aşınmaya neden olabilir veya göz enfeksiyonuna yol açabilecek gözlere bakteri sokabilirsiniz.