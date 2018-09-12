Çoğu zaman sinir bozucu olan göz seyirmesi, genelde önemsiz bir şeydir ama görmede bulanıklık oluyorsa ve göz seyirmesi devamlı oluyorsa bu nörolojik bir rahatsızlık olabilir. Peki, göz seğirmesi nedir? Göz seğirmesi nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

En yaygın nedenleri stres, yorgunluk ve kafein olan göz seğirmesi ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Göz seğirmesi nedir? Göz seğirmesi nedenleri ve tedavisi…

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR?

Göz kapağı ya da miyokimya, göz kapağı kaslarının tekrarlayan, istemsiz bir spazmıdır. Bir üst parça genellikle üst kapakta meydana gelir, ancak hem üst hem de alt kapaklarda oluşabilir. Çoğu insan bu spazmları göz kapağı üzerinde hafif bir çekilme gibi hisseder. Bazı insanlar ise her iki göz kapağının tamamen kapanmaya zorlayacak kadar güçlü bir spazm yaşayabilir. Bu iyi huylu blefarospazm denen farklı bir durumdur.

Spazmlar genel olarak bir veya iki dakika boyunca her birkaç saniyede bir oluşur. Göz seğirmesi bölümleri tahmin edilemez. Seğirme, birkaç gün boyunca sürekli olabilir. Daha sonra haftalar hatta aylar boyunca herhangi bir seğirme yaşanmayabilir. Seğirmeler ağrısız ve zararsızdır, ama sizi rahatsız edebilir. Çoğu spazm, tedaviye ihtiyaç duymadan düzelir. Nadir durumlarda, göz kapağındaki bu spazmlar kronik bir hareket bozukluğunun erken uyarı işareti olabilir, özellikle spazmlar yüz seğirme veya kontrol edilemeyen hareketlerle birlikte geliyorsa.

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GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİ?

Göz kapağı spazmları herhangi bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilir. Nadiren ciddi bir sorunun işareti olduğundan, neden genellikle araştırılmamıştır.

Yine de, aşağıdaki durumlar göz seğirmelerine neden olabilir:

– Göz tahrişi

– Göz kapağı suşu

– Yorgunluk

– Uyku eksikliği

– Fiziksel aktivite

– İlaç yan etkileri

– Stres

– Alkol, tütün veya kafein kullanımı

Eğer spazmlar kronikleşirse, kontrol edilemeyen göz kırpması adı verilen ve “iyi huylu blefarospazm” olarak bilinen göz kırpma bozukluğuna sahip olabilirsiniz.

Bu durum tipik olarak her iki gözü de etkiler. Durumun tam nedeni bilinmemektedir, ancak aşağıdakiler spazmları daha da kötüleştirebilir:

– Blefarit veya göz kapağı iltihabı

– Konjonktivit

– Rüzgar, parlak ışıklar, güneş veya hava kirliliği gibi çevresel tahriş edici maddeler

– Yorgunluk

– Işık hassasiyeti

– Stres

– Çok fazla alkol veya kafein

– Sigara içmek

Blefarospazm, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.

Durum muhtemelen zamanla daha da kötüleşerek aşağıdaki sonuçlara neden olabilir:

– Bulanık görme

– Işığa karşı artan hassasiyet

– Yüz spazmları

Göz seğirmeleri acil tıbbi tedavi gerektirecek kadar nadirdir. Bununla birlikte, kronik göz kapağı spazmları daha ciddi bir beyin veya sinir sistemi bozukluğunun belirtisi olabilir.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle birlikte kronik göz kapağı spazmı yaşıyorsanız doktorunuzu görmeniz gerekebilir:

– Gözünüz kırmızı, şişmiş veya sıra dışı bir akıntısı varsa

– Üst göz kapağınız sarkıyorsa

– Seğirme birkaç hafta devam ediyorsa.

– Seğirme, yüzünüzün diğer kısımlarını etkilemeye başlarsa

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GÖZ SEĞİRMESİNDE TEDAVİ

Göz kapaklarındaki çoğu spazmlar birkaç gün veya haftada tedavi olmaksızın geçer. Eğer düzelme olmazsa, potansiyel nedenleri ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışabilirsiniz.

Göz seğirmesinin en yaygın nedenleri stres, yorgunluk ve kafeindir.

Göz seğirmesini azaltmak şunları yapabilirsiniz:

– Daha az kafeinli içecekler tüketin

– Yeteri kadar uyuyun

– Göz kapaklarını yapay gözyaşları veya göz damlaları ile yağlayın

– Bir spazm başladığında gözlerinize ılık bir kompres uygulayın

– Botulinum toksini (Botox) enjeksiyonları bazen iyi huylu blefarospazmı tedavi etmek için kullanılır. Botoks, birkaç ay boyunca devam eden şiddetli spazmları hafifletebilir.

– Göz kapaklarındaki (miyektomi) bazı kas ve sinirleri onarmak için yapılan ameliyatlar, daha ciddi benign esansiyel blefarospazm vakalarını tedavi edebilir.