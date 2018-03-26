Guatr hastalığını tetikleyen 9 sebep

Türkiye'de her iki kişiden birinde bulunan guatr hastalığını tetikleyen nedenleri sıralayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Sonbahar, hastalığın türleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Guatr hastalığının iyot eksikliği gibi pek çok faktörden kaynaklanabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Sonbahar kansızlığın da tetikleyici olabileceği konusunda uyardı. Guatr hastalığının türleri ve belirtileri hakkında bilgiler veren Sonbahar, hastalığı tetikleyen 9 faktörü sıraladı.

TİROİT NEDİR?

Tiroit bezi, vücut metabolizmasını düzenleyici rolü olan, boyun bölgesinde nefes borusunun hemen önünde yer alan bir organdır. Tiroit bezi hastalıkları yapısal ve işlevsel biçimde ortaya çıkabilir. İşlevsel bozuklukları için öncelikle hormon düzenleyici tedaviler uygulanır. Tiroit bezinin genel olarak büyümesi; guatr, içinde oluşan yumrular ise nodül olarak adlandırılır.

KAÇ TİP GUATR VAR?

İki tip guatr vardır; nodülsüz ve nodüler guatr… Nodülsüz guatrda her iki tiroit bezi simetrik olarak büyümüştür ve tiroit bezinin kendi dokusu düz ve yumuşaktır. Nodüler guatrda ise tiroit bezi büyümekle beraber içinde bir ya da daha fazla nodül mevcuttur. Dokusu ise boğum ve tümseklerden meydana gelmektedir.

GUATR HASTALIĞINI TETİKLEYEN NEDENLER

Op.Dr.Bilgehan Sonbahar sözlerine şöyle devam etti;

Tiroit glandının vücut için yeterli miktarda tiroit hormonu üretmemesi sonucu noldülsüz guatr oluşur. Nodüler guatr ise şöyle meydana gelir; beyinden gelen uyarılar bazen tiroit içindeki bir kısım hücreler tarafından daha fazla algılanır ve bunun sonucu olarak diğer hücrelere göre daha fazla çoğalır. Çoğalan bu hücreler nodül denilen tiroit içindeki yumruların oluşmasına neden olur. Guartır’ın oluşmasındaki diğer nedenler ise; Sigara tüketmek, Gebelik, Selenyum Yetmezliği, Demir yetmezliğine bağlı kansızlık, Hipertiroidi, Hipotiroidi, Tiroit Kanseri ve Tiroit bezi iltihabıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genelde basit guatr, herhangi bir şikâyet belirtisi göstermez. Büyük ve nodüllü guatrlar, soluk veya yemek borusu üzerine baskı uygulayarak nefes darlığına ya da yutma güçlüğüne; boyun toplardamarları üzerine baskı yaparak da bu damarların genişlemesine sebep olabilir. Nodül tedaviye rağmen hızla büyümeye devam ediyorsa, Boyundaki lenf bezlerinde şişme mevcutsa, Seste kalınlaşma oluşuyorsa ve Nodül, soğuk ve tek ise o zaman tiroit kanserinden şüphelenmek gerekir.

Guatr, 50 yaş üzeri kadınlarda,ailesinde tiroid hastalığı öyküsü olanlarda, Önceden tiroid hastalığı veya tiroid ameliyatı geçirenlerde, Sigara içenlerde, Menopoz dönemindeki kadınlarda, Şeker hastalarında,Kan yağları (Kolesterol veya trigliserit) yüksek olan kişilerde, kansızlığı olanlarda gibi kişilerde görülür.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Op.Dr.Bilgehan Sonbahar son olarak şunu söyledi;

Basit guatrda tedavi eksik olanı yerine koymaktır. İyot eksikliği varsa iyot verilir, otoimmün hastalık varsa, tablet olarak sentetik tiroit hormonu verilir. Böylece kandaki tiroit hormon seviyesi yükselir, vücudun da TSH salgısını artırmasına ve tiroit bezini büyütmesine gerek kalmaz.

Nodüler guatr hastasının yapılan biyopsilerinde nodüller iyi huylu çıkarsa, takip ya da perkütan ablasyon uygulanabilir. Klasik olarak nodül küçükse, büyüme göstermiyorsa, nodül ultrasonografik olarak normal tiroit dokusundan sert değilse ve yine ultrasonografik olarak normal tiroit dokusundan daha çok kanlanmıyorsa takip yeterlidir ancak büyüyen, normal tiroit dokusundan daha sert olan yada normal tiroit dokusundan daha çok kanlanan nodüllere mutlaka biyopsi yapılmalı ve gerekiyorsa cerrahi tedavi uygulanmalıdır.