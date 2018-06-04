Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ve tedavisi

Genellikle yüzün merkezi üçte birini, özellikle de burun bölgesini etkileyen ve yoğunluğu zamanla değişen Gül Hastalığı (Rosacea) nedir? Belirtileri ve tedavi yolları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Açık tenli insanlar arasında özellikle kuzey Avrupa soylu insanlar arasında daha yaygın olarak görülen bulaşıcı olmayan Rosacea yani Gül hastalığının, sebepleri tam anlaşılamamasına ve tedavisi olmamasına rağmen belirtilerini hafifletmenin birçok yolu mevcut. Şimdi Gül hastalığı ilgili merak ettiğiniz herşeyi birlikte öğrenelim…

GÜL HASTALIĞI (ROSACEA) NEDİR?

Gül hastalığı çoğu zaman yüzü etkileyen kronik, iltihaplı bir cilt rahatsızlığıdır. Rosacea tedavi edilmezse zamanla kötüleşir. Genellikle sivilce, egzama veya cilt alerjisi ile karıştırılır. Bilhassa açık tenli ve renki gözlü kadınlarda görülür. Önce gecici, ardından kalıcı kızarıklarla, bazen nükseden cilt döküntüleri ile birlikte görülür. Gül hastalığı bulaşıcı hastalıklar kategorisinde yer almamakla birlikte genellikle bahar aylarında yaygın olarak görülmektedir.

Gül hastalığı genellikle 30’lu yaşlarda görülür. Kadınlarda görülme sıklığı yaklaşık % 10’dur.Erkeklerde daha ender olmakla birlikte, kadınlara göre daha ağır seyreder. Rosacea lezyonları genellikle stresle birlikte artmaktadır.

Gelişiminin sınırlandırılması için, erken müdahale önem taşır.

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GÜL HASTALIĞININ NEDENLERİ

Gül hastalığına (rozase) yol açabilecek pek çok faktörün sıralanması mümkündür:

– Sindirim sistemi hastalıkları

– Safra yollarındaki problemler

– Demodeks folliculorum (bir çeşit parazit)

– Genetik özellikler

– Sıcak ve güneş ışınları

– Alkollü içecekler

– Psikolojik faktörler

– Aşırı sıcak içecekler

– Sıcak su banyoları

– Çevre ısı değişiklikleri

GÜL HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Yüzde tekrarlayan yanma ve kızarıklık atakları oluşması,

– Yüzün ortasındaki kızarmanın kalıcı hale gelmesi, burun ve yanakların üzerinde gözle görülebilir küçük kan damarlarının oluşması,

– Yüzdeki kızarıklığın daha koyu ve kalıcı hale gelmesi, burun, yanak, alın ve çene üzerinde küçük, kırmızı şişlik veya iltihaplı sivilceler oluşması

– Gözlerde yanma veya sürekli hassasiyet oluşması (gözde rozase) ve/veya kırmızı, şiş burun (rinofima) meydana gelmesi.

GÜL HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Gül hastalığı için tedavi yoktur. Bununla birlikte, belirtileri ve semptomları rahatlatabilecek çeşitli tedaviler vardır. En önemlisi klinik belirtileri arttıran faktörlerden uzak durulmalı, güneş koruyucu kullanılmalı, sigara ve diğer tütün ürünlerinden de kaçınılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre antibiyotik tedavileri, kremler, antienflamatuvar ilaçlar, lazer tedavileri, kozmetik ürünler ya da son aşamada uygulanan cerrahi bazı yöntemler bulunmaktadır.

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ALERJİ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Alerji, vücudun kendi immun sisteminin aşırı çalışması ile oluşan bir hastalıktır. Neye bağlı olduğu tespit edilebilen alerji için, en temel tedavi yöntemi etkenden uzak durmaktır. Hastaların alerji tipi deri prick testi denilen alerji testleri ile tespit edilip, kan tahlilleri ile düzeyleri belirlenir. Alerji ömür boyu uykuda tutulabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal cevapladı.