Halk arasında gut, damla veya nikris hastalığı, tıp dilinde ise podagra denir. Özellikle fazla içki içen ve fazla kırmızı et yiyenlerde görülür. Osmanlı padişahları II. Bayezid, II. Mehmet ve IV. Murat'ın ölümüne neden olan Gut hastalığı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gut (nikris) hastalığı nedir? Gut hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Genellikle 40-65 yaşın üzerindeki fazla kiloya sahip, yüksek oranda proteinle beslenen ve alkol kullanan erkeklerde (özellikle mayalı içkiler) ve menopoz sonrası ileri yaşlarda kadınlarda görülen gut hastalığı nedir? Gut hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

GUT (NİKRİS) HASTALIĞI NEDİR?

Gut, herkesi etkileyebilecek yaygın ve karmaşık bir artrit şeklidir. Eklemde ani, şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyetle karakterizedir, genellikle ayak başparmağının tabanında yer alır. Gut atağı aniden ortaya çıkabilir ve genellikle sizi ayak parmağınızın ateşe verildiği hissiyle gecenin ortasında uyandırır. Etkilenen eklem sıcaktır, şişer ve o kadar yumuşak olur ki üzerindeki tabakanın ağırlığı bile size dayanılmaz gelebilir.



GUT HASTALIĞININ NEDENLERİ

Gut genellikle 40-65 yaşın üzerindeki fazla kiloya sahip, yüksek oranda proteinle beslenen ve alkol kullanan erkeklerde (özellikle mayalı içkiler) ve menopoz sonrası ileri yaşlarda kadınlarda görülen bir eklem hastalığıdır. Erkeklerin kanında ürik asit düzeyi daha fazla olduğu için bu hastalık erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülür.

Gut, ürik asit kristallerinin eklemlerde birikmesiyle olur. Gut atakları iltihap ve yoğun ağrıya neden olur. Ürik asit kristalleri, kanınızda yüksek seviyelerde ürik asit bulunduğunda oluşabilir.

Vücudunuz pürinleri (vücutta doğal olarak bulunan maddeler) yıkarken ürik asit üretir Pürinler, et, sakatat ve deniz ürünleri gibi bazı yiyeceklerde de bulunur. Alkollü içecekler, özellikle bira ve meyve şekeri (fruktoz) ile tatlandırılmış içecekler gibi diğer yiyecekler de daha yüksek seviyelerde ürik asit oluşumunu teşvik eder.

Normalde ürik asit kanınızda çözünür ve böbreklerinizden idrarınıza geçer. Ama bazen ya vücudunuz çok fazla ürik asit üretir ya da böbrekleriniz çok az ürik asit salgılar. Bu olduğunda ürik asit, ağrı, iltihap ve şişmeye neden olarak, bir eklem veya çevredesindeki dokuda keskin, iğne gibi ürik asit kristalleri oluşturarak birikebilir.

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GUT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Gutun belirtileri ve semptomları hemen hemen her zaman aniden ve genellikle geceleri ortaya çıkar. Aşağıdaki durumları içerirler:

Yoğun eklem ağrısı

Gut genellikle ayak parmağının büyük eklemini etkiler, ancak herhangi bir eklemde de ortaya çıkabilir. Sıklıkla görülen diğer eklemler arasında ayak bilekleri, dizler, dirsekler, bilekler ve parmaklar bulunur. Ağrı, başladıktan sonra ilk dört ila 12 saat içinde en şiddetlidir.

Lingering rahatsızlık

En şiddetli ağrının azalmasından sonra, bazı eklem rahatsızlıkları birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir. Daha sonraki atakların daha uzun sürmesi ve daha fazla eklemi etkilemesi muhtemeldir.

Enflamasyon ve kızarıklık

Etkilenen eklem veya eklem şişmiş, ihale, sıcak ve kırmızı olur.

Sınırlı hareket

Gut ilerledikçe, eklemlerinizi normal bir şekilde hareket ettiremeyebilirsiniz.

GUT HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Hastalığın tedavisine başlamak için öncelikle kan testi yapılarak ürik asidin oranına bakılır. Kesin tanılar için ise ödem toplamış eklemlerden sıvı alınarak ürik asit kristallerinin oranı tespit edilir. Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi gut hastalığında da önemlidir. İlerleyen zamanlarda ciddi kemik ve eklem hastalıklarına neden olabilir. Hatta sakatlık bile meydana gelebilir. Hastalığın ilerlememesi için iltihap kurutucularla vücudun ödemden kurtulması için ilaç tedavisi uygulanır. Tedavide ayrıca ürik asit sentezinin yapımını azaltan ve bu asidin atılımını sağlayan ilaçların yanında diyet uygulanır.