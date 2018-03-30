Halsizlik ve yorgunluğun belirtileri nelerdir? İşte halsizlik nedeni olabilecek hastalıklar…

Halsizlik pek çok nedene bağlı olarak gelişme gösteren bir durumdur. En sık anksiyete ve depresyona bağlı olarak görülür.
HALSİZLİK (YORGUNLUK) NEDİR?
Çoğu zaman yorgunluk, bitkinlik, uyuşukluk ve kayıtsızlık olarak da tarif edilen ‘halsizlik' fiziksel veya zihinsel; ya da her ikisinin birden görüldüğü bir yorgunluk ve zayıflık halidir. Fiziksel ya da psikolojik olarak kendini gösterir.
FİZİKSEL HALSİZLİK
Fiziksel halsizlikte bir kişinin kasları, normalde yaptıkları şeyleri kolayca yapamaz. Merdiven çıkmak ya da çarşı torbalarını taşımak her zamankinden çok daha yorucu gelir. Fiziksel halsizlik kas zayıflığı, zayıflık ya da güç eksikliği olarak da bilinir.
PSİKOLOJİK HALSİZLİK
Psikolojik halsizlikte ise, dikkati belli bir konuya vermek güçleşir.Belirtiler ciddileştiğinde kişi, yataktan kalkmakta veya günlük aktivitelerini yapmakta isteksizlik duyabilir. Kişi uykulu ve dalgındır.
HALSİZLİĞE NEDEN OLABİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?
Halsizlik birçok hastalık ve durumda görülen genel bir şikayettir. Fiziksel halsizlik kas zayıflığı, zayıflık ya da güç eksikliği olarak da bilinir.
Stres ve endişe genel olarak halsizliğe yol açan iki duygudur.
Yas tutuma, yeme bozuklukları, uyuşturucu kullanımı, anksiyete (kaygı), ev değiştirme, can sıkıntısı ya da boşanma gibi nedenler psikolojik olarak halsizliğe yol açabilecek nedenlerdir.
Yukarıda saydığımız sebeplerden başka;
Uykusuzluk
Uyku apnesi
Kansızlık (anemi)
Tiroid hastalıkları
İdrar yolları enfeksiyonu
Böbrek hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Kalp hastalıkları
Akciğer hastalıkları
Vitamin eksiklikleri
Kanser
Fibromiyalji
Lupus hastalığı
Romatoid artrid
Obezite
Kemoterapi
Radyoterapi
İnsülin direnci
İlaç kullanımı
Yetersiz beslenme sonucu enerji azlığı
Zayıflayan bağışıklık sistemi
Aşırı kafein tüketilmesi
Yeterli su içilmemesi
Aşırı egzersiz
Aşırı alkol tüketimi kişiyi halsiz bırakan nedenler arasındadır.
HALSİZLİK TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Halsizliğin tedavisi için öncelikle, halsizlikten şikayet eden bir hastada öncelikle altta yatan başka bir sistemik hastalık(Anemi, tiroid bezinin az yada çok çalıştığı hastalıklar, pek çok sistemi ilgilendiren kronik hastalıklar ve hatta kanser) olmadığından emin olmak için detaylı tetkik ve uygulama yapmakta fayda vardır. Kansızlık yüzünden halsizlik yaşadığınız tespit edilirse, kan takviyesi yapılır veya tiroid bezleriniz az çalıştığı için halsizlik yaşıyorsanız, tiroid bezlerinizi daha hızlı çalıştıracak tedaviye geçilir.
Bazen mevsim değişiklikleri, bazı ruhsal bozuklukların yaşandığı geçici zaman dilimleri, yetersiz uyku aldığınız zamanlarda halsizlik görülebilmektedir. Aklınızda bulunsun.
UYKU APNESİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
İŞTE YANLIŞ OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ 8 GÜNLÜK AKTİVİTE: