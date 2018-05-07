Hamilelik belirtileri nelerdir? Erken hamilelik nasıl belli olur?

Anne olmanın ilk adımıdır hamile kalmak. Hamile olup olmadığını öğrenmek belirtilerle anlaşılabilir bir durumdur. Hamilelikte belirli evreler vardır ve farklılıklar gösterir. Peki hamilelik belirtileri nelerdir? Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte cevapları...

Hamilelik sürecinde kadınların vücudunda meydana gelen değişikler, hamilelik ile ilgili bazı ipuçları verir. Bu ipuçları nelerdir? Yani hamilelik belirtileri nasıl ortaya çıkar? Hamilelik ile ilgili oluşan soru işaretlerine haberimizde cevap vermeye çalışacağız…

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şişmiş göğüsler:

Göğüsleriniz gebeliğin ilk belirtilerini gösterir. Gebelikten sonraki iki hafta kadar erken dönemlerde hormonal değişikliklerin artmasıyla göğüslerinizi daha dolgun, ağır ve hassas hissedebilirsiniz.

Yorgunluk:

Yorgunluk da hamileliğin erken belirtileri arasındadır. Erken gebelik sırasında hormon progesteron seviyeleri yükselir. Yüksek progesteron sizi uyutabilir. Aynı zamanda, daha düşük kan şekeri seviyeleri, daha düşük kan basıncı ve artan kan üretimi, hamileliğiniz sırasında yorgun hissetmenize neden olabilir.

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Hafif kanama veya kramp:

Bazen az miktarda lekelenme veya vajinal kanama gebeliğin ilk belirtilerinden biridir. İmplantasyon kanaması olarak bilinen bu, döllenmiş yumurtanın döllenme işleminden yaklaşık 10 ila 14 gün sonra rahim duvarına yapışmasıyla olur. Bu tip kanama genellikle biraz daha erken, düzensiz ve normalden daha açık renklidir ve uzun sürmez. Bazı kadınlar da hamileliğin erken döneminde karın krampları geçirir. Bu kramplar adet kramplarına benzer.

Kusma olan veya olmayan mide bulantısı:

Günün veya gecenin herhangi bir saatinde değil de sabahları ortaya çıkan bu durum, gebeliğin klasik belirtilerinden biridir. Mide bulantısı, hızla artan östrojen düzeylerinden kaynaklanır. Gebe kadınların ayrıca koku alma duygusu da artmaktadır, bu nedenle yemek pişirme, parfüm veya sigara dumanı gibi çeşitli kokular erken gebelikte bulantı dalgalarına neden olabilir.

Yeme isteği ya da iştahsızlık:

Hamileyken, özellikle ilk aylarda, hormonal değişiklikler arttığında, bazı yiyecekler ve içeceklerden tiksinti duyabilirsiniz. Ancak bazı hamilelerde aşırı yeme istekleri de yaygındır.

Baş ağrısı:

Hamileliğin erken döneminde, hormonal değişikliklerin neden olduğu kan dolaşımının artması sık ve hafif baş ağrılarını tetikleyebilir.

Kabızlık:

Kabızlık hamileliğin bir başka erken belirtisidir. Progesteronda meydana gelen artış gıdaların bağırsaklardan daha yavaş geçmesine neden olur, bu da kabızlığa yol açabilir.

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Ruh hali:

Erken gebelikte vücudunuzdaki hormonların değişimiyle olağan dışı duygusal ve korkutucu değişimler olabilir. Özellikle ilk üç ayda ruhsal dalgalanmalar yaygındır.

Baş dönmesi ve bayılma:

Kan damarlarınız genişledikçe ve kan basıncınız düştükçe, baş dönmesi hissedebilirsiniz. Gebeliğin erken döneminde, bayılma da düşük kan şekeri ile tetiklenebilir.

Yükselmiş vücut ısısı:

Vücut sıcaklığınız sabah ilk uyandığınızda oral sıcaklığınızdır. Bu sıcaklık yumurtlamanın ardından biraz artar ve bir sonraki döneme kadar o seviyede kalır.

Adet gecikmesi:

Belki de hamileliğin en belirgin erken belirtisi adet döneminizi kaçırdığınız zamandır. Bu olası hamilelik belirtisi, kadınların diğer hamilelik belirtileri hakkında daha fazla ayrıntı aramalarına neden olan şeydir. Bazı kadınlar daha öncekilere göre çok daha hafif bir süre yaşayabilirler. Aylık adet döngüsünü kaçırdığınızı fark ettiğiniz zamana kadar aşağıda listelenen hamilelik belirtilerinden herhangi birini yaşayamayabilirsiniz.

Sadece “Hamile hissetmek”; Birçok kadın hamilelik belirtileri hakkında sezgileri olduğunu düşünüyor. Ve bu sezgilerinin çoğu zaman doğru olduğu kanıtlanmıştır.

Belki de sadece farklı hissediyorsun; yorgun, karamsar, başı dönmüş. Ayrıca mide ekşimesi, kabızlık veya tuvalete daha sık çıkma ihtiyacı. Belki de belinizin alt kısmında sert bir ağrı ya da sertlik hissediyorsunuz, boğaz ağrınız var ya da aşırı hassas görünüyorsunuz ya da basit bir şekilde kendinizi her zamanki gibi hissetmiyorsunuz.

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GEBELİKTE HANGİ TARAMA TESTLERİ YAPILMALIDIR?

Gebelik bir anne adayı için bebeğiyle arasındaki bağı sağlamlaştıran tatlı bir süreçtir. Bu süreçte anne adayımızı bekleyen birkaç tarama testi vardır. Bu testler bebeğin Down sendromu gibi genetik birkaç hastalığın saptanmasında bize yol gösterici olur. Gebelik sürecindeki tarama testleri 24.haftaya kadar devam etmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert cevapladı.