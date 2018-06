Hamilelik hesaplama: Hafta hafta gebelik hesabı…

Hamilelik, anne olmak her kadın için hayatın en önemli, en hassas ve en özel anlarından. Hele bebeğinizin dünyaya geldiği o muhteşem an her şeye bedel. Peki hamile kaldıysanız, hamileliğinizin hangi evresinde olduğunu merak ediyor musunuz? Şimdi, hamilelik hesaplamasının nasıl yapıldığı konusunda anne adaylarının merak ettiği tüm detayları açıklamaya çalışacağız...

Hamile kalan anne adayları, "Kaç haftalık hamileyim, bebeğim ne zaman doğar" gibi soruların cevabını merak eder. Bu soruların cevaplarını almak ve hamilelik sürecinizi takip etmek için önce ne zamandır gebe olduğunuzu hesaplamanız gerekir. Peki, hamilelik hesaplama nasıl yapılır? Haberimizde… AY HESABI DEĞİL HAFTA HESABI Kadın doğum uzmanları, gebelik takvimlerini hesaplarken bilinenin aksine döllenme tarihini değil, son adet tarihinin başlangıç gününü baz alır. Döllenme tarihi ise, genellikle son adet (menstrual dönem) tarihinden yaklaşık 15 gün sonrasıdır. Her ne kadar "Bebeğin kaç aylık" sorusuyla sıklıkla karşılaşsanız da, tıbbi olarak gebelik takvimi hazırlanırken yapılan hesaplamalar, ay hesabına göre değil hafta hesabına göre yapılır. Doğum ise genellikle 38. ve 42. haftalar arasında gerçekleşir. HAMİLELİK HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Tahmini doğum tarihini hesaplamak için son regl tarihinden 3 ay geriye gitmek ve 7 gün eklemek yeterli olacaktır. Örnek vermek gerekirse, son adet döneminin ilk günü 10 Eylül olan anne adayı, eylül ayından 3 ay geriye giderek haziran ayına ulaşır. 10 sayısına 7 ekler. 10+7=17 sonucu doğum yapacağı tarihi gösterir. Yani 17 Haziran annenin doğum yapacağı gündür. Bu işlemi gebelik haftası hesaplama aracı ile de yapabilirsiniz. Fakat bu hesaplamalar yaklaşık bir tahminden öteye geçemeyecektir. Doğumunuz, hamilelik sürecinde gerçekleşen biyolojik etkiler sebebiyle, gebelik takvimine göre geç ya da erken gerçekleşebilir. Hamilelik haftası hesaplama işlemi, gebelik ayı hesaplamasına göre çok daha geçerli bir durumdur. HESAPLAMADA SAPMALARA NEDEN OLABİLECEK DURUMLAR – Adetlerin düzensiz görülmesi,

– Tüp bebek tedavisi ile hamile kalınması,

– Ovülasyon tarihinin gecikmesi,

– Son adetin başlangıç tarihinin yanlış hatırlanması gibi durumlar, anne adaylarının hamilelik haftalarında sapmalara neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda en doğru olanı, kadın doğum uzmanınızın ultrason ölçümleri gerçekleştirmek suretiyle hamilelik haftasını tespit etmesi olacaktır. Doktorunuz, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için idrar testi, kan testi, ve smear testi isteyebilir. Ayrıca, – Ceninlerin kalp atışlarının ilk duyulduğu tarih (ki genelde 9. ila 12. hafta arası gerçekleşir), – Bebeğinizin hareketlerini ilk hissettiğiniz tarih (ki bu da genelde 16. ila 22. hafta arası gerçekleşir), – Doktorunuz tarafından gerçekleştirilen dip / uterus ölçümleri, ve dibin göbeğe ulaşma tarihi (bu yaklaşık 20. haftada gerçekleşir) GEBELİK TAKİBİNDE HANGİ TESTLER YAPILIR? Gebelik bir anne adayı için bebeğiyle arasındaki bağı sağlamlaştıran tatlı bir süreçtir. Bu süreçte anne adayımızı bekleyen birkaç tarama testi vardır. Bu testler bebeğin Down sendromu gibi genetik birkaç hastalığın saptanmasında bize yol gösterici olur. Gebelik sürecindeki tarama testleri 24.haftaya kadar devam etmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert cevapladı.