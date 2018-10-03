Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hastane perdeleri mikrop yuvası olabilir

Kanada'da 3 hafta süresince yapılan bir araştırma sonucuna göre hastanelerde yataklar arasına asılan perdelerin mikrop yuvası olabileceği bildirildi.

android-time 16:22 3 Ekim 2018
Haberler Sağlık
Hastane perdeleri mikrop yuvası olabilir
Kanada'da 3 hafta süresince yapılan bir araştırma sonucuna göre hastanelerde yataklar arasına asılan perdelerin mikrop yuvası olabileceği bildirildi.

LiveScience’ın haberine göre, Kanada’da 3 hafta süresince yapılan bir araştırma, hastane perdelerinin, metisiline dirençli süper bakteri Staphylococcus aureus (MRSA) dahil çok sayıda bakteriyi barındırıyor olabileceğini ortaya koydu.

Winnipeg’de Sağlık Bilimleri Merkezi Bölgesel Yanık/Plastik Cerrahi Biriminde yürütülen araştırmada, yeni yıkanmış hastane perdelerinin 8’i hastaların yatırıldığı, 2’si ise hastaların bulunmadığı bölüme asıldı. Uzmanlar, 3 hafta boyunca birkaç gün arayla perdelerden örnekler aldı.

Perdelerde asılmalarından sadece 3 gün sonra mikrop üremeye başladığı, 14. güne gelindiğinde hastaların kaldığı bölümde 5 perdede MRSA’ya rastlandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu süre zarfında MRSA taşıyıcısı hastanın tedavi edilmediğine dikkati çekerken, kirliliğin 3. haftanın sonunda kabul edilebilir seviyenin üzerine çıktığı, hastaların girmediği bölümdeki 2 perdenin ise 3 hafta boyunca temiz kaldığı kaydedildi.

Hastanelerde yataklar arasına asılan perdelerin en azından 2 haftada bir yıkanması tavsiyesinde bulunulan araştırmanın ayrıntıları “American Journal of Infection Control” dergisinde yayımlandı.

AA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar