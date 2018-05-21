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Hastanede feci ölüm… Ütü makinesine eşarbını kaptırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde Devlet Hastanesinde feci son... Engelli çalışan Züleyha Koymatoğlu eşarbını silindir ütü makinesine kaptırdı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

android-time 17:12 21 Mayıs 2018
Haberler Sağlık
Hastanede feci ölüm… Ütü makinesine eşarbını kaptırdı
Karabük'ün Yenice ilçesinde Devlet Hastanesinde feci son... Engelli çalışan Züleyha Koymatoğlu eşarbını silindir ütü makinesine kaptırdı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yenice Devlet Hastanesi'nde engelli kadrosunda çalışan hizmetli Züleyha Koymatoğlu (27) temizlik yaptıktan sonra dinlenmek için çamaşırhaneye geçti. İddiaya göre Koymatoğlu, çamaşırhanede silindir ütü makinesinin önüne oturduğu sırada eşarbını silindire kaptırdı. Makineye sıkışan Koymatoğlu (27) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarının ölüm haberini alarak hastaneye gelen baba Satıbey ve annesi Makbule Koymatoğlu  sinir krizleri geçirdi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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