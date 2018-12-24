Hemşirelik okuluna koyun hastalıkları uzmanı profesör alınacak

Konya Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümüne profesör alımı için ilan verdi. Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ilana öyle bir şart koydu ki, görenler gözlerine inanamadı. İlanda alınacak profesör için “Koyunlar üzerine alerjik testlerde çalışmış olması” şartı koşuldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü; öğretim üyesi alımlarını için ilan vererek şu ifadeleri kullandı; “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır”

İlanda ayrıca Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ve Bozkır Meslek Yüksekokulu için 31 kişilik öğretim üyesi kadro alımı yapılacağı da belirtildi.

KOYUN HASTALIKLARI UZMANI, HEMŞİRE YETİŞTİRECEK

Rektörlüğün ilanında alınacak profesör için bir de özel şart getirildi. Getirilen özel şart “Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak, C.pseudotuberculosis'in Allerjik Deri Testi ile teşhisi üzerinde çalışma yapmış olmak” olarak belirlendi.

Tıp terimi olarak C.pseudotuberculosis, koyun ve keçilerin deri altlarında ortaya çıkan mikroorganizmalar. Bu mikroorganizmalar hayvanlarda çeşitli hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Buna göre, hayvan sağlığı konusunda yetişmiş bir akademisyenin, insan sağlığı konusunda hemşire yetiştirmesi gereken bir bölümde görev yapabilecek.

REKTÖR ÖĞRENCİLERİ SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ

Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Hemşirelik bilim alanında mezun olmamış herhangi bir uzmanın genç tohumları yeşertemeyeceğini biliyoruz. Verilen ilanın geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgi bir açıklama yapmayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin öğrencilerin kendisini sosyal medyadan eleştirmesi üzerine çareyi onları engellemekte buldu.