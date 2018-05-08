Hepatit B nedir? İşte Hepatit B belirtileri ve tedavisi…

Dünyada 257 milyon kişi hepatit B virüsü enfeksiyonu ile yaşamakta. Peki hepatit B nedir? Siroz ve karaciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara yol açan hepatit B virüsünün teşhis ve tedavi yolları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Hepatit B insanlığın en büyük sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Görülme sıklığı, coğrafi konuma, etnik kökene ve risk grubuna bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Hepatit B ile ilgili merak edilen, Hepatit B nedir? Hepatit B nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavi yolları ve daha pek çok şey haberimizde…

HEPATİT B NEDİR?

Hepatit B, hepatit B virüsünün (HBV) neden olduğu ciddi bir karaciğer enfeksiyondur. Bazı insanlar için, hepatit B enfeksiyonu kronikleşir, yani altı aydan fazla sürer. Kronik hepatit B karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri veya siroz riskini artırır

Hepatit B’li yetişkinlerin çoğu, bulguları ve semptomları şiddetli olsa bile tamamen iyileşir. Bebekler ve çocuklar, kronik (uzun süreli) bir hepatit B enfeksiyonu geliştirmeye daha yatkındır.

HEPATİT B İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

– Hepatit B, karaciğere saldıran ve hem akut hem de kronik hastalığa neden olabilen viral bir enfeksiyondur.

– Virüs, enfekte olmuş bir kişinin kanı veya diğer vücut sıvıları ile temas yoluyla bulaşır.

– Yaklaşık 257 milyon insan, hepatit B virüsü enfeksiyonu (Hepatit B yüzey antijeni pozitif olarak tanımlanmıştır) ile yaşamaktadır.

– 2015 yılında, hepatit B, çoğunlukla komplikasyonlardan (siroz ve karaciğer kanseri dahil) 887.000 ölümle sonuçlanmıştır.

– İnsanlar, enfeksiyonun daha yaygın olduğu dünyanın başka bölgelerini ziyaret ettiğinde HBV’ye yakalanma riski altındadır.

– Hepatit B, sağlık çalışanları için önemli bir mesleki tehlikedir.

– Bununla birlikte, şu anda mevcut güvenli ve etkili aşı ile önlenebilir.

– 1991’den beri, ABD’deki tüm bebekler HBV’ye karşı aşılanmıştır.

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HEPATİT B NASIL BULAŞIR?

Hepatit B, virüs bulaşmış bir kişiden kan, meni veya başka bir vücut sıvısı enfekte olmayan birinin vücuduna girdiğinde bulaşır. Bu ciltte delinme, paylaşılan bir iğne veya vücut sıvılarının değişimi yoluyla olabilir.

Aşağıdaki durumlarda enfeksiyon olabilir:

– Virüs bulaşmış anne doğum yaptığında

– Cinsel aktivite sırasında

– İğne, şırınga veya diğer ilaç enjeksiyon ekipmanlarını paylaşarak

– Dövme yaptırmayın veya kullanılan iğnelerin düzgün bir şekilde temizlendiğinden ve steril olduğundan emin olun

– Traş veya diş fırçası gibi kişisel hijyen maddelerini paylaşarak

– Sağlık çalışanları, tıbbi ekipmanı yeniden kullanmak, kişisel korunma tedbirlerini almamak veya güvenli olmayan tıbbi uygulamalara maruz kaldıklarında risk altında olabilirler.

– HBV, yiyecek veya suyla bulaşmaz, kişi çatal, kaşık vb. kullanabilir, emzirir, kucaklaşabilir. Virüsün, el ele tutuşma, öksürme, hapşırma veya böcek ısırığıyla bulaşma riski yoktur.

– Bununla birlikte, virüs vücut dışında en az 7 gün hayatta kalabilir. Bu süre zarfında, virüs, aşı olmamış bir kişinin vücuduna girerse enfeksiyona neden olabilir.

HEPATİT B BELİRTİLERİ

Hepatit B’nin belirtileri ve semptomları hafif ya da şiddetlidir. Enfeksiyondan iki hafta sonra görebilmelerine rağmen, genellikle enfekte olduktan yaklaşık bir ila dört ay sonra ortaya çıkarlar. Bazı insanlar, genellikle küçük çocuklar herhangi bir semptom göstermeyebilirler.

Hepatit B semptomları şöyledir:

– Karın ağrısı

– Koyu idrar

– Ateş

– Eklem ağrısı

– İştah kaybı

– Mide bulantısı ve kusma

– Zayıflık ve yorgunluk

– Cildinizin ve gözlerinizdeki beyazların sararması (sarılık)

Hepatit B’ye maruz kaldığınızı biliyorsanız, derhal doktorunuza başvurun. Virüse maruz kaldıktan 24 saat sonra tedavi başlarsa enfeksiyon riski azalabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

– Akut hepatit B genellikle tedavi gerektirmez. Çoğu insan akut bir enfeksiyonu evde dinlenerek, sağlıklı beslenerek, bol su içerek ve alkol ve uyuşturucudan uzak durarak atlatabilir.

– Antiviral ilaçlar, kronik hepatit B’yi tedavi etmek için kullanılır. Bunlar, virüsle savaşmanıza yardımcı olur. Gelecekteki karaciğer komplikasyonları riskini de azaltabilirler.

– Doktorunuzdan ne tür ilaçlar ve bitkisel ürünlerden kaçınmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz, çünkü bazıları hepatit B’nin neden olduğu karaciğer hasarını daha da kötüleştirebilir.

– Kronik hepatit B tedavisi, enfeksiyonunun ne kadar kötüye gittiğine ve karaciğer hasarınızın olup olmadığına bağlıdır. Kronik hepatit B’li çoğu insan, kendilerine iyi bakıp düzenli kontroller sayesinde aktif ve sorunsuz bir hayat yaşayabilir. Kronik hepatit B için ilaçlar vardır, ancak herkes için doğru olmayabilir. İlacın size uygun olup olmadığına karar vermek için doktorunuzla görüşmelisiniz.

– Bazen kronik hepatit B ciddi karaciğer hasarına yol açabilir. Bu olursa, karaciğer nakli gerekebilir.