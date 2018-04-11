Her sabah kahve yerine yeşil çay içti! 6 günde bakın ne oldu?

Lindsey Rose Black, güne kave içerek başlayan genç bir kadın. Ancak son dönemlerde cildinde ve sağlığında meydana gelen bir takım bozukluklardan dolayı kahve içmeyi bırakarak, yeşil çay tüketmeye başladı. İlginç bir deneye imza atan kadın yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Lindsey Rose Black, güne her zaman kahve içerek başlayan bir genç kadın. Kahve içmeden kendine gelemeyen genç kadın, cildinde ve sağlığında meydana gelen bir takım aksaklıklardan sonra bu alışkanlığından vazgeçti ve kahve yerine her gün yeşilçay içmeye başladı. Yeşil çayın Gözle örülür derecede faydalarını gören genç kadın yaşamış olduğu deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı.

1. Gün: Baş ağrısı

Lindsey’in kafeinsiz geçirdiği ilk günü ona yoğun baş ağrıları olarak dönüyor. Daha öğlen 2’de ağrı kesici almak durumunda kalıyor ve akşamı zor ediyor. “Bu çok kötü bir fikirdi. Keşke yarın deneyin son günü olsa” diye not ediyor.

2.Gün kendini daha iyi hissetmeye başlıyor

İkinci gün olduğunda psikolojik olarak kendini daha iyi hissettiğini ama fiziksel olarak o kadar da iyi olmadığını paylaşıyor Lindsey. Başının yine ağrıdığını ama kısa sürede geçtiğini söylüyor. Cildinde ise henüz bir değişim görmüyor.

3.gün: Sabahları daha dinç uyanıyor

Artık sabah kalktığında kendini daha dinç ve canlı hissediyor genç kadın. Cildinde biraz değişim olduğunu ancak o kadar da fark edilmediğini ekliyor. Sadece sabahları biraz başı ağrıyor.

4.Gün: Metabolizması hızlanıyor

Genç kadın bağırsaklarının daha hızlı çalıştığını söylüyor.

5. Gün: Sivilceleri yok oluyor

Deneyin 5. gününe geldiğimizde Lindsey regl oluyor. Normalde bu dönemde yüzünün sivilcelerle dolduğunu söyleyen Lindsey bu sefer böyle bir durumla karşılaşmayarak buna çok şaşırıyor. Bunu yeşil çaya bağlıyor.

6. gün: Cildi artık çok daha canlı ve pürüzsüz

Her ne kadar deneyin ilk gününe nazaran kendini daha sağlıklı hissettiğini ve cildinin daha parlak ve pürüzsüz olduğunu söylese de Lindsey deneyin 6.gününü zor geçiriyor. Çünkü kafeinsizlik onu zorlamaya başlıyor.