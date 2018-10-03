Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde demir açısından zengin bir proteindir. Akciğerlere giren oksijen, kandaki hemoglobine yapışır, bu da onu vücuttaki dokulara taşır. Şimdi, HGB yani hemoglobin ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... HGB (Hemoglobin) nedir? HGB düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

Vücudun sağlıklı işleyişi açısından çok büyük bir önemi olan HGB ya da bilinen adıyla hemoglobin nedir? HGB düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? İşte cevapları…

HGB (HEMOGLOBİN) NEDİR?

HGB, yani hemogoblin, kanda demir molekülü içeren kırmızı kan hücrelerinde bulunan kompleks bir proteindir. Her bir hemoglobin proteini, vücut boyunca kırmızı kan hücreleriyle dört oksijen molekülü taşıyabilir. Vücudun milyarlarca hücresinin her birinin kendini tamir etmek ve korumak için oksijene ihtiyacı vardır. Hemoglobin ayrıca kırmızı kan hücrelerinin disk şeklindeki şeklini almasında ve korunmasına yardımcı olur ve bu da onların kan damarları yoluyla kolayca hareket etmesine yardımcı olur. Hemoglobin düzeyinizin normalden düşük olduğunu durumlarda, anemiye işaret eder. Anemi, vitamin eksikliği, kanama ve kronik hastalıklar gibi birçok farklı nedene sahip olabilir.

Hemoglobin için normal aralık:

Erkekler için, desilitrede 13,5 ila 17,5 gram

Kadınlar için, desilitrede 12.0 ila 15.5 gram

Çocuklar için normal aralıklar yaş ve cinsiyete göre değişir. Normal bir hemoglobin seviyesi aralığı, bir tıbbi uygulamadan diğerine farklılık gösterebilir.

HGB DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

HGB, hemoglobin düşüklüğü, kişinin hemoglobin seviyesi ölçülürken, yaş ve cinsiyete göre kabul edilen sınırların altında kalmasıdır. Düşük hemoglobin düzeyleri genellikle bir kişinin anemiye sahip olduğunu gösterir. Birkaç çeşit anemi vardır:

Demir eksikliği anemisi

En sık görülen tiptir. Bu tür anemi, bir kişinin vücudunda yeterli miktarda demir bulunmadığında ve ihtiyaç duyduğu hemoglobini yapamadığı zaman ortaya çıkar. Anemi genellikle kan kaybından kaynaklanır, ancak aynı zamanda demirin yetersiz emilimi nedeniyle de olabilir. Örneğin, mide baypas ameliyatı geçirdiğinde olabilir.

Gebelikle ilişkili anemi

Gebelik ve doğum önemli miktarda demir gerektirdiği için ortaya çıkan bir demir eksikliği anemisidir.

Vitamin eksikliği anemisi

Beslenmede B12 vitamini veya folik asit (folat olarak da adlandırılır) gibi düşük seviyelerde besin maddeleri olduğunda ortaya çıkar. Bu anemiler kırmızı kan hücrelerinin şeklini değiştirir, bu da onları daha az etkili kılar.

Aplastik anemi

Kemik iliğindeki kan oluşturan kök hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğradığı ve daha az kırmızı kan hücresi ile sonuçlanan bir bozukluktur.

Hemolitik anemi

Başka bir durumun sonucu olabilir veya kalıtsal olabilir. Alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin) normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması durumudur.

Orak hücreli anemi

Hemoglobin proteininin anormal olduğu kalıtsal bir durumdur. Bu, kırmızı kan hücrelerinin, orak şeklinde ve sert olup, bunların küçük kan damarlarından akmasını engeller.

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ANEMİNİN NEDENLERİ

Aneminin en bilinen diğer nedenlerinden bazıları da şunlardır:

– Böbrek hastalığı

– Karaciğer hastalığı

– Hipotiroidi

– Talasemi (düşük seviyelerde hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerine neden olan genetik bir bozukluk)

Daha önce anemi teşhisi konulduysa, normalden daha düşük bir hemoglobin seviyesi, tedavi planınızı değiştirmeye ihtiyaç duyabileceğini gösterebilir.

HGB YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

HGB yüksekliği, kan tahlilinde kanda ölçülen hemoglobin düzeylerinin kişinin yaş ve cinsiyetine göre kabul edilen sınırların üzerinde olması durumudur. Yüksek hemoglobin seviyeleri nadir görülen kan hastalığı, polisitemi belirtisi olabilir. Vücudun çok fazla alyuvar yapmasına ve kanın normalden daha kalın olmasına neden olur. Bu pıhtılara, kalp krizlerine ve felçlere yol açabilir. Tedavi edilmezse yaşam boyu sürebilen ve ölümcül olabilen ciddi durumdur.

Normal sonuçlardan daha yüksek Hemoglobin seviyeniz normalden daha yüksekse, bunun nedeni aşağıdakilerden biri veya birkaçı olabilir:

– Polisitemi vera (kemik iliğinizin çok fazla kırmızı kan hücresi oluşturduğu bir kan bozukluğu)

– Akciğer hastalığı

– Dehidrasyon

– Yüksek irtifada yaşamak

– Sigara ve tütün kullanımı

– Ateş

– Aşırı kusma

– Aşırı fiziksel egzersiz

Eğer daha önce polisitemi vera teşhisi konulduysa, artmış bir hemoglobin seviyesi tedavi planınızı değiştirmeye ihtiyaç duyduğunu gösterebilir.

Hemoglobin seviyeniz normalin altında veya üstünde ise, doktorunuz hemoglobin test sonuçlarını diğer testlerin sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek isteyebilir veya sonraki adımları belirlemek için ek testler gerekebilir.