Hiperaktivite nedir? İşte nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Hiperaktivitenin ne olduğunu tanımlamak zordur çünkü bu çok öznel bir davranıştır. Bir kişi için aşırı görünen bir kişi başka birine tamamen normal görünebilir. Peki Hiperaktivite nedir? Çocuklarda hiperaktivite belirtileri ve tedavi yolları...

Hiperaktivite, genellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) adı verilen bir tıbbi durumdan kaynaklanır. Hiperaktivite olağandışı veya anormal aktif olma halidir. Çocuğunuzun aşırı aktif olmasının arkasında yatan nedenler ve size yardımcı olabilecek yollarla ilgili hazırladığımız haberimizde Hiperaktivite ile ilgili aradığınız her şeyi bulabilirsiniz…

HİPERAKTİVİTE NEDİR?

Hiperaktivite ile ilişkili ana bozukluklardan biri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya DEHB’dir. DEHB, aşırı aktif, dikkatsiz ve dürtüsel olmanıza neden olan psikiyatrik bir bozukluktur. Bu durum genellikle genç yaşta teşhis edilir, ancak bazı kişilerde DEHB yetişkin olarak görülür.

Genellikle öğretmenler ve ebeveynler, etrafında hiperaktif çocukların bulunmasından dolayı oldukça zor durumda kalırlar.

Hiperaktif insanlar genellikle durumlarından ve insanların bunlara nasıl tepki verdiğinden dolayı endişeli veya depresif hale gelir.

Hiperaktif olan çocuklarda, konsantrasyon eksikliği nedeniyle başka problemler görülebilir.

HİPERAKTİVİTE NEDENLERİ

Hiperaktivite, zihinsel ve fiziksel bozukluklardan kaynaklanabilir. En yaygın olanları şunlardır:

– Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

– Hipertiroidizm veya çok fazla tiroid hormonu

– Beyin bozuklukları

– Sinir sistemi bozuklukları

– Psikolojik bozukluklar

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HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında, enerjisi yüksek ve çok hareketli çocuklar için bazen “hiperaktif çocuk” ifadesi kullanılır. Ancak şunu bilmekte fayda var; bazı çocuklar, sadece enerjisi yüksek olduğu için hareketlidirler.

Dikkatsizlik: Çocuğunuzda, aşırı hareketliliğin yanında dikkat bozukluğu da gözlemliyorsanız, bu durum hiperaktivite belirtisi olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çoğu kez bir arada görülür.

Çabuk Sıkılma: Hiperaktif çocuklar, meşgul oldukları işlerden çok çabuk sıkılırlar. Bir işten diğer bir işe anında geçiş yapabilirler.

Sabit Duramama: Oturduğu yerde veya herhangi bir bekleme alanında sabit duramama davranışı hiperaktivite belirtileri arasında sayılabilir.

Kurallara Uymama: Hiperaktif çocuklar genellikle var olan kurallara uymakta zorlanırlar.

Söz Kesme: Sürekli birilerinin sözünü kesme.

Dürtüsellik: Hiperaktif çocuklarda görülen en belirgin en güçlü belirti dürtüselliktir. Dürtüsellik; aklına geleni hemen yapma, tehlikeyi görememe, sonuçlarını düşünmeme gibi davranışlarla özetlenebilir.

Rahatsız Edici Olma: Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar sıklıkla başkalarını rahatsız etme veya işinden alıkoyma eğilimindedir.

Saldırganlık: Uyumsuz ve saldırgan davranışlar görülebilir.

HİPERAKTİVİTE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Doktorunuz, hiperaktivitenizin altta yatan bir durumdan kaynaklandığını düşünürse, bu durumu tedavi etmek için ilaçlar reçete edebilir.

Hormon seviyelerini kontrol etmek için kan veya idrar örneği alabilir, çünkü hiperaktivite hormonal dengesizlikten de kaynaklanabilir. Örneğin, tiroid veya diğer hormonlarınızda bir dengesizlik olabilir.

Hiperaktivite ayrıca duygusal bir bozuklukla da ilişkili olabilir. Bu durumda, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından tedavi edilecektir. Uzmanınız, hangi durumun olabileceğini belirlemek için semptomlarınızı gözden geçirecektir. Durum teşhis edildikten sonra, hiperaktivitenizi kontrol etmeye yardım etmek için ilaç veya terapi verilebilir.

– Terapi

Bilişsel davranışçı terapi ve konuşma terapisi, hiperaktiviteyi tedavi etmek için kullanılan yaygın uygulamalardır.

Bilişsel davranışçı terapi, düşünme ve davranış kalıplarınızı değiştirmeyi amaçlar. Konuşma terapisi, belirtilerinizi bir terapistle tartışmayı içerir. Terapistiniz size durumunuzla nasıl başa çıkacağını ve etkilerini nasıl azaltacağını öğretebilir.

– İlaç

Terapi yeterli olmadığında, semptomları kontrol etmek için ilaç almanız gerekebilir. Bu ilaçlar sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve hem çocuklar hem de yetişkinler için reçete edilir.