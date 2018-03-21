Hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Kapalı bir basınç odası içinde saf oksijen solunması şeklinde uygulanan hiperbarik oksijen tedavisi hakkında bilgiler veren Koç Üniversitesi Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi uzmanları, tedavinin diyabetten damar tıkanıklıklarına kadar pek çok sağlık sorunu için uygulanabildiğini belirtti.

Hiperbarik oksijen tedavisi kısaca HBOT olarak biliniyor. Kapalı bir basınç odası içinde saf oksijen solunması şeklinde uygulanan HBOT, birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılılabiliyor.

Konu ile ilgili bilgiler veren Koç Üniversitesi Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi uzmanları, tedavinin uygulanabildiği hastalıkları sıraladı ve tedavinin özelliklerini anlattı:

HBOT ile tedavi edilen hastalıklar arasında, diyabet, kemik enfeksiyonları, damar tıkanıklıkları, yanık ve radyoterapi yani ışın tedavisi sonucu ortaya çıkan yaralar gibi iyileşmek için oksijene ihtiyaç duyulan hastalıklar yer almaktadır. Ayrıca ani işitme kayıpları, göz damarlarında tıkanıklığa bağlı gelişen ani görme kayıpları, dalış sırasında hızlı basınç değişimi sonucu gelişen ve vurgun olarak da bilinen dekompresyon hastalığı gibi birçok hastalıkta da hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

KAÇ SEANS UYGULANIYOR?

Tedavi süresi ve seans sayısı hastanın özelliklerine ve mevcut olan hastalığa göre değişmektedir. Tedavi süresince basınç odalarında, hava basıncı normal hava basıncının yaklaşık olarak 2.5 katına çıkarılır ve yüksek basınç altında saf oksijen solunur. Bu koşullar altında, kanda çözünen oksijen miktarı artar. Çözünmüş olan oksijen bağımsız olduğundan yüksek basınç altında uzun mesafeler kat edebilir ve vücudun dört bir yanına taşınır. Bu durum, bakterilerle mücadele etmemizi kolaylaştırır, yaraların iyileşmesini hızlandırır, ödemi azaltır, hava ve gaz kabarcıklarını küçülterek vücudumuzdan uzaklaştırılmalarını sağlar. Ayrıca hiperbarik oksijen tedavisi yeni damarların gelişmesini ve vücut savunmasında görev alan hücreleri de destekler.