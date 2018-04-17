Huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri

Halk arasında huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen ‘İrritabl Bağırsak Sendromu’ hakkında bilgiler veren Doç. Dr. İbrahim Koral Önal, belirtilerini ve tedavisini anlatırken alınabilecek önlemleri de sıraladı.

Halk arasında huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen ‘İrritabl Bağırsak Sendromu' (İBS), bağırsakların düzensiz sonucunda ortaya çıkıyor, günlük hayatı kâbusa çeviriyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koral Önal, hastalığın kronik bir problem olduğunu belirterek önemli bilgiler verdi.

Huzursuz bağırsak sendromunda sorun daha çok bağırsağın çalışması ile ilgilidir yani fonksiyonel hastalık olarak kabul edilir. Bağırsakta organik bir hastalık bulgusu (tümör, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi) mevcut değildir. Genç erişkinlerde ve kadınlarda daha fazla olmak üzere tüm yaş gruplarında görülebilir. Ülkemizde yüzde 20'ye varan sıklıkta bildirilmiştir; ancak hekime başvurmayan kesim düşünülürse bu oranın daha yüksek olması muhtemeldir. İshal veya kabızlık periyodları görülebilir.

YEMEKTEN SONRA AĞRINIZ VAR MI?

Karnın çeşitli bölgelerinde ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir. Ağrı genellikle gelip gidici tarzdadır (spazm veya kolik tarzda ağrı). Her ağrı atağının uzunluğu ve şiddeti büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir. Dışkılama veya gaz çıkarma sonrası ağrı genellikle hafifler. Karında şişkinlik ve gerginlik gelişebilir ve makattan gaz çıkışı ihtiyacı daha sık ve yoğun hissedilebilir. Esas belirtiler karın ağrısı ve dışkılama değişiklikleri olmakla birlikte baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk hissi, bel ve sırt ağrıları, yemek sonrası dolgunluk hissi ve/veya göğüste yanma hissi, depresyon veya anksiyete belirtilere eşlik edebilir. Sabah kalkar kalkmaz veya yemek sonraları ani tuvalete gitme ihtiyacı görülebilir.

DİKKATLİ BESLENİN, UYKUSUZ KALMAYIN!

İBS ilerleyici bir hastalık değildir, vücutta zaman süreci içerisinde hasar geliştirmez. Ancak yaşam kalitesini bozar ve kalıcı hatta çoğu zaman tatmin edici bir tedavisi yoktur. Stres ve beslenme tarzı hastalığı tetikleyebilir. Bir diğer hipoteze göre geçirilmiş bağırsak enfeksiyonları (gastroenterit gibi) kalın bağırsağı duyarlı hale getirerek hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Huzursuz bağırsak sendromu tanısı konmuş kişilerde temel yakınmanın niteliğine göre tedavisinde spazm çözücüler, gaz giderici ilaçlar, bazen antidepresan ilaçlar ve probiyotik gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca aşağıdaki önerileriler de hastalıların şikâyetlerini hafifletebilir:

Stresten uzak durun,

Düzenli egzersiz yapın,

Uykusuz kalmamaya özen gösterin,

Kabızlık şikayeti baskın ise lif tüketimini kontrollü arttırın,

İshal şikayeti baskın ise ‘FODMAP diyeti' uygulayın,

Gereksiz antibiyotik tüketiminden kaçının,

Besin tüketiminde hijyen açısından gerekli özeni gösterin.

İBS tedavisinde hastayı belki de önemli nokta, değerlendirme sonucunda hastanın organik bir rahatsızlığınız olmadığı konusunda ikna olmanızdır. Bir diğer önemli nokta da bir kullanımda tüm şikayetleri tamamen ve hiç nüksetmemek üzere gideren bir tedavi olmadığını bilmenizdir. Şikayetlerinizi azaltan ve hayat kalitenizi artıran tedavi yöntemleri olmakla birlikte şikayetlerinizin dönemsel olarak nüksedebileceğini bilmeli, bu hastalıkla birlikte yaşamayı kabullenmeli ancak bu süreçte önerilen tedavi yaklaşımlarını uygulamalı ve hekim takibinde olmalısınız.

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