İdrar tutukluğu nedir? İdrar neden yapılamaz? İdrar tutukluğu tedavisi

İdrar yolu hastalıklarından biri olan erkek ve kadınlarda da görülen idrar tutukluğu nedir? İdrar neden yapılamaz? Erkeklerde idrara çıkamama. Kadınlarda idrar yapamama nedenleri nelerdir? İdrar tutukluğunda bilmeniz gereken tüm detaylar bu haberde...

İdrar yolu hastalıklarından biri olan idrar tutukluğu kısaca; mesaneyi tam olarak boşaltamamak olarak tanımlanır. Akut ya da kronik idrar tutukluğu olarak iki şekilde görülür. Akut idrar tutukluğu hiç idrar yapamama durumudur. Bu tür hastalara acil tıbbi yardım yapılması gerekir. Hastalığın bir diğer çeşidi olan kronik idrar tutkluğunda ise hasta idrara az da olsa çıkar fakat mesaneyi tam olarak boşaltamaz.

İDRAR NEDEN YAPILAMAZ?

İdrar, insanların günlük hayatta tükettikleri içeceklerin süzülerek bir torbada birikmesi ile gerektiğinde vücuttan atılması işlemidir. İdrar yapamama durumu aslında çok büyük sorunlar arasında yer almasa da bazen kişilerde sorun haline gelen bir durumdur. Günlük olarak tüketilen içecekler ve kanın süzülmesi sonrasında tüm bu maddeler insan vücudunda bulunan mesane yani idrar torbasında biriktirilir. Bu torba dolaya yakın kişinin sinir sistemi ile beyne sinyal gönderilir ve kişinin en kısa zamanda idrarını yapması gerekir. Bu sistemin işlemesinde meydana gelen en küçük bir sorun kişinin idrar yapamamasına yol açar.

İDRAR TUTUKLUĞUNUN NEDENLERİ

Böbreklerden gelen bir taş parçasının idrar yolunu tıkaması veya doğuştan idrar yolunun yapısının düzgün olmaması, idrar tutukluğu sebeplerinden birkaçıdır. İdrarın dışarı atılacağı yolu ya böbrekteki taş yüzünden tıkalı ya da prostat büyümesi sebebiyle sorunludur.

ERKEKLERDE İDRAR TUTKLUĞU NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Erkekte idrar kesesinin ağzında, içinden idrar borusu geçen prostat bezi vardır. Prostat bezi genç bir erkekte ortalama 20 gramdır. 50 yaşından sonra genellikle bir çok erkekte büyüme gösterir. Bu büyüme iyi ya da kötü huylu olabilmektedir. Erkeklerde idrar yapamama durumu yaşlı erkelerde daha çok görülen bir durumdur. Erkeklerdeki idrar tutukluğunun nedenleri olarak; Psikolojik nedenler, alınan ilaçlar, enfeksiyonlar, prostatın yaşlılığa bağlı büyümesi, prostat veya idrar kanalı iltihabı, sSinir sistemi hasarları, idrar retansiyonu, anüri ve mesane ve üretranın patolojik hastalıkları olarak sayılabilir.

KADINLARDA İDRAR YAPAMAMA NEDENLERİ NELERDİR?

Bazı kadınlar rahat idrar yapamama ve idrarı tam boşaltamadan yakınırlar. Buna işeme bozukluğu da denir. Çok çeşitli nedenleri vardır: neden yatabilir. Mesane sarkması, idrar tutma kasının aşırı kasılı olması, menapoza bağlı vajen kuruması, multipl skleroz, Parkinson veya Alzhemier gibi sinirsel bozukluklar en sık izlenen rahatsızlıklardır.

Kadınlarda işeme bozuklukları ve idrar kaçırma durumlarında şu belirtiler gözlemlenir:

Alt taraf iyice gerginleşmiştir,

Karnın alt tarafı oldukça genişlemiştir,

Dokununca şiddetli ağrı bulunur,

İşemede zorluk başlar,

Tamamen mesane boşalmasında güçlük oluşur,

İdrar akımındaki zayıflık, damla damla gelir ya da bir salya gibi akar,

Gün boyunca idrar çok az gelir, gelse de çıkamaz,

Mesanenin dolduğu hissedilir ama boşaltılamaz,

Karın basıncı artar,

İdrara çıkmada dürtü eksikliği, yani idrara çıkma isteği yok olur,

Gece idrar dürtüsü ile sık sık uyanma gerçekleşir.

İDRAR TUTUKLUĞU TEDAVİSİ VE İLAÇ!

İdrar yapamamaktan şikayet etmekteyseniz bir Üroloji doktoruna görünmeniz gerekmektedir. Yapılacak idrar testi ve ultrason sizdeki idrar tutukluğunun tespiti yönünde doktorunuza tanımlayıcı bilgiler verecektir ve gerekli tedaviye başlayacaktır. Ayrıca günde 10-12 bardak su içmeniz bu hastalığın tedavisinde yardımcı etkendir. Bilmeniz gereken bir diğer husus; kullandığınız bazı ilaçlar sinir sinyallerini engelleyerek idrar tutukluğuna neden olabilmektedir. İdrar yapamama durumu antihistamikler, mide ve kas krampları için kullanılan ilaçlar, antispazmodikler, antidepresanlar ve idrar kaçırma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardan da kaynaklanabilmektedir. Bu durumlarda düzenli kullandığınız bu tip ilaçlarınız varsa doktorunuza başvurarak başka ilaç yazmasını isteyin.