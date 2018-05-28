İleri derece egzama, kalp hastalıkları riskini artırabilir

İngiliz BMJ dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ileri derecede egzaması olanlarda çeşitli kalp hastalıkları riskinin yüksek olabileceği belirtildi.

İngiliz araştırmacılar, ileri derece egzaması olanlarda, kalp krizi, felç ve kalp ritim bozukluğu riskinin daha fazla olabileceğini belirtti.

BMJ dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, ilave risk az olsa da yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10’unu etkileyen, bir deri hastalığı olan egzamanın, halk sağlığı açısından önemli olduğunu bildirdi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan Dr. Sinead Langan liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, egzaması olan, ortalama 43 yaşındaki 385 binden fazla yetişkini analiz ederek, her birini, egzaması olmayan, benzer yaş ve cinsiyetten beş kişi ile karşılaştırdı.

RİSK YÜZDE 70’E KADAR ÇIKIYOR

Hastalar hafif, orta veya ilerlemiş egzaması olanlar olarak sınıflandırıldı ve ortalama beş yıl boyunca takip edildi.

Çalışmada, ilerlemiş egzaması olanlarda felç riskinin yüzde 20, kalp damar rahatsızlığına bağlı ölüm riskinin yüzde 30, stabil olmayan anjina, kalp krizi, atriyal fibrilasyon riskinin ise yüzde 40’dan daha fazla olduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu grupta kalp yetmezliği riskinin de yüzde 70 daha fazla olduğunun altını çizdi.

AA

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