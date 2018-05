İnmeden korunmanın yolları

İnmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun vurgulandığı 10 Mayıs İnme Farkındalık gününde Türk Nöroloji Derneği İnme Grubu Moderatörü Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu önemli bilgiler verdi.

10 Mayıs İnme Farkındalık günü kapsamında bilgiler veren Türk Nöroloji Derneği İnme Grubu Moderatörü Prof. Dr. Mehmet Akif, inmeyi önlemek adına alınabilecek önlemlerden bahsetti.

İNME ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK

İnme yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkemizde oldukça sık görülen bir hastalık ve maalesef sıklığı da giderek artıyor. İnme beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu gelişiyor. Ancak, hastaların çoğunda nedeni “ani tıkanma”dan kaynaklanıyor. Ülkemizde, 2016 yılında yaklaşık 40 bin kişi inmeden öldü, 100 bin'den fazla tıkanma ve 40 bin'den fazla beyin kanaması tedavi edildi. Bu sayılara göre her 14 dakika birimiz inme sebebiyle ölmüş oluyor. Bunun on katı da beyin damar hastalıklarına bağlı olarak yürüme ve konuşma yetisini kaybetti, yiyemiyor, içemiyor, mesleğini ve işini yapamıyor, bakıma muhtaç kalıyor.

İnme önlenebilir bir hastalık”, bunun için öncelikle sayılarımızı bilmeliyiz. Sadece boy ve kilo değil kan basıncımızı, kolesterol ve kan şekerimizi de öğrenmeli ve takip etmeliyiz. Orta yaştan başlayarak düzenli aralıklarla sağlık kuruluşlarına damar sağlığı kontrolü için gitmeliyiz. Bu sadece inmeden değil kalp hastalıkları başta olmak üzere her türlü damar hastalığına karşı koruyacaktır. İnme geçirmemek için sağlıklı beslenmeli, kullandığımız yağ ve tuz miktarını azaltmalı, meyve ve sebze miktarını ise artırmalıyız. Kilo almamalı, düzenli egzersiz yapmalı ve kendimizi stresten korunmalıyız. Sigara içmemeli ve içirmemeliyiz. Alkolü ise hiç kullanmamalıyız.

“HEMEN 112’Yİ ARAYIN”

Önlenemez ve inme olursa bilmemiz gereken “inmenin tedavi edilebilir” olduğudur. İnmeden şüphe edersek hemen 112'yi aramamız gerekir. Ambülans, sizi inmenin tedavi edilebileceği en yakın ve en uygun hastaneye götürecektir. Damar tıkanmasını yapan pıhtının hem damardan verilen ilaçla eritilmesi hem de anjio ile doğrudan girilerek çıkarılması mümkündür. Fakat damardan verilen tedavi ilk 4,5 saat içinde; anjio tedavisi ise ilk 6 saatte başlanırsa faydalı olabilmektedir. O nedenle yüzde çarpılma, kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, çift görme ve/veya ani bilinç bozukluğu gelişirse asla düzelmesi beklenmemeli ve hemen harekete geçilmelidir, yani 112 aranmalıdır. İnmede etkin tedavi olabilmek için belirtilerin ne olduğu ve ne yapılması gerektiğinin öğrenilmesi gerekir. İnme her hastanede tedavi edilmez. Vakit kaybetmemek şarttır. “Zaman beyindir” sözü hep akılda olmalıdır.

İnmeden korunma, acil dönem ve sonrasında tedavi ve destek bir haktır. Bizler bu amaçla inme sıklığını düşürmek ve inmeyi ülkenin her köşesinde tedavi edilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Halkımızın farkındalığının artırılması, inme tedavi eden hastane ve merkezlerinin artırılıp geliştirilmesi ve etkin bir sisteme bağlanması bu noktada biz Türk nörologlarının hedefidir.