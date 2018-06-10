İnsülin direnci belirtileri nelerdir? İnsülin direnciniz olduğunu nasıl anlarsınız?

İnsülin direncinde kas, yağ ve karaciğer hücreleri insüline uygun şekilde tepki vermez ve bu nedenle kan dolaşımından glikozu kolayca ememez. Sonuç olarak, vücudun glikoz hücrelere girmesine yardımcı olmak için daha yüksek insülin seviyelerine ihtiyacı vardır. İşte insülin direnci belirtileri ve teşhisi hakkında sorularınıza yanıtları...

İnsülin, midenin arkasında bulunan bir organ olan pankreasta üretilen bir hormondur. Pankreas adacık denilen hücre kümelerini içerir. Adacıklardaki beta hücreleri insülin yapar ve onu kanın içine bırakır. İnsülin metabolizmada önemli bir rol oynar; vücudun enerji için sindirilmiş gıda kullandığı yol. Sindirim sistemi, birçok gıdada bulunan şeker ve nişastaları glikoza dönüştürür. Glikoz, kan dolaşımına giren bir şeker türüdür. İnsülin yardımıyla, vücuttaki hücreler glikozu emer ve enerji için kullanır. İşte insülin direnci tam olarak budur.

İNSÜLİN DİRENCİNİN BELİRTİLERİ

Diyabet gelişmemişse, insülin direnci normal olarak herhangi bir semptom göstermez.

–Akantoz nigrikanları: Bazen, insülin direnci olan bireylerde akantoz nigrikalı denilen bir durum gelişebilir. Durum kasık, koltuk altı ve boyun arkası üzerinde gelişen koyu lekeler ile anlaşılır

–Polikistik over sendromu (üreme döneminde kadınlarda görülen hormonal bir hastalık) (PKOS): Bu bir endokrin hastalığıdır. Yüksek insülin seviyeleri PKOS semptomlarını kötüleştirebilir.

– Kandaki yüksek düzeydeki insülin, ayrıca diyabetin varlığı olmadan bile, kalp hastalığı gibi vasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkilidir.

– Prediyazis, prediyabet sırasında vücudun direncini aşmak ve kan şekeri seviyesini düşürmek için yeterli insülinin salınması için fazla mesai yapar.

– Zamanla, pankreasın insülin salma yeteneği azalmaya başlar, bu da tip 2 diyabetin gelişmesine yol açar.

– Prediyabet geliştiğinde, insülin direncinin artmış kan şekerine katkıda bulunduğu varsayılır ve sorunun bir parçası olarak kalır.

– Aslında, insülin direnci, pankreastan insülin salgılanmasının yanı sıra tip 2 diyabetin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

Diyabet belirtileri şunlardır:

– Artan susuzluk ve / veya açlık

– İdrara çıkma ihtiyacında artış

– Yorgunluk

– Bulanık görme

– İyileşmeyen kesikler veya yaralar

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İNSÜLİN DİRENCİNİN GELİŞİMİ

İnsülin direncinin nasıl ve neden geliştiği sorusu karmaşıktır ve tam olarak anlaşılamamıştır.

Aşağıdakiler sürecin gelişimini anlatmaktadır:

– Vücut hücreleri insülinin etkilerine karşı bir direnç geliştirir.

– İnsülin kanda dolaşan glikozun düzenlenmesi için gereklidir; hücreler tarafından alınacak glikozu uyarır.

– İnsülin aynı zamanda (glikozu depolayan) karaciğere sinyal veren ve glikoza tutunmayı ve onu kanın içine bırakmak yerine saklayan kimyasal bir habercidir. Glikoz, karaciğerde glikojen formunda depolanmak üzere paketlenir.

– İnsülin normalde enerji dengesini korur, asla kan şekeri seviyesinin çok uzun süre yükselmesine izin vermez.

– Direnç, başlangıçta pankreasta güvenli kan şekeri seviyelerini korumak ve yüksek kan şekerini koymada daha fazla insülin salgılar.

– İnsülin direncine en sonunda kalıcı olarak daha yüksek glukoz seviyeleri (prediyabet) ve daha sonra tip 2 diyabetin devam eden hiperglisemi eşlik edebilir; artan insülin direncini dengelemek için ekstra insülin salınımı yapılamaz.



İNSÜLİN DİRENCİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Ön tanı ve diyabet teşhisi için bir dizi test kullanılabilir:

– A1C testi: Önceki 2-3 ayda ortalama kan şekerini ölçer

– Açlık kan şekeri testi: 8 saat boyunca yemek yemeden ve içmedikten sonra glukoz düzeyleri kontrol edilir.

– Rasgele ölçüm: Günün herhangi bir saatinde kontrol edilen kan şekeri seviyeleri