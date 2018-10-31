Hassas bağırsak ya da diğer adıyla İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) sindirim sisteminde muayene ya da standart tanı yöntemleriyle yapısal bir bozukluğun saptanmadığı işlevsel bir hastalıktır. Toplumda yaygın olarak rastlanan ve kesin bir tedavisinin de bulunmadığı İrritabl Bağırsak (Hassas bağırsak) sendromu (IBS) nedir? IBS nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında aradığınız tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Dünya nüfusunun %7 ile %10’unu etkileyen İrritabl Bağırsak (Hassas Bağırsak) Sendromu, bağırsakların gerektiği gibi çalışmasını engelleyen bir hastalıktır. Huzursuz bağırsak sendromu ya da irritabl barsak sendromu (İBS) olarak bilinen hastalık hakkında merak edilenleri sizler için derledik… İrritabl Bağırsak (Hassas bağırsak) sendromu (IBS) nedir? IBS nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), kalın bağırsağı etkileyen yaygın bir hastalıktır. Belirtiler ve semptomlar arasında kramp, karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve diyare veya kabızlık veya her ikisi de bulunur. IBS uzun vadede baş etmeniz gereken kronik bir durumdur.

Sadece IBS’li az sayıda insanın ciddi belirti ve bulguları vardır. Bazı insanlar diyetlerini, yaşam tarzlarını ve streslerini yöneterek semptomlarını kontrol edebilirler. Daha şiddetli belirtiler ilaç ve danışmanlık ile tedavi edilebilir. IBS, bağırsak dokusunda değişikliklere neden olmaz veya kolorektal kanser riskinizi artırır.

IBS BELİRTİLERİ

IBS’nin işaret ve semptomları değişir. En yaygın olanları şunlardır:

– İshal (genellikle şiddetli ishal atakları olarak tarif edilir)

– Karın ağrılar veya kramplar, genellikle karın alt yarısında, yemeklerden sonra kötüleşir ve bağırsak hareketinden sonra daha iyi hissedilir.

– Aşırı gazve şişkinlik

– İshal veya kabızlık – bazen ishal ve kabızlık dönüşümleri

– Dışkıda mukus

– Normalden daha sert veya gevşek dışkı

– Dışarı çıkmış göbek

Stres semptomları daha da kötüleştirebilir.

IRRITABL BAĞIRSAK SENDROMUNUN NEDENLERİ

IBS semptomlarını tetiklediği bilinen bazı şeyler olsa da, uzmanlar durumun nedenini bilmemektedir. IBS’te rol oynadığı bilinen faktörler şunlardır:

Bağırsakta kas kasılmaları

Bağırsakların duvarları, sindirim sisteminiz boyunca yiyecek taşıdıkça akan kas tabakaları ile kaplıdır. Daha güçlü ve normalden uzun süren kasılmalar gaz, şişkinlik ve ishale neden olabilir. Zayıf bağırsak kasılmaları gıda geçişini yavaşlatır ve sert, kuru dışkılara yol açabilir.

Sinir sistemi

Sindirim sisteminizdeki sinirlerdeki anormallikler, karnınızın gaz veya dışkılamadan sonra daha uzun süre rahatsızlık yaşamanıza neden olabilir. Beyin ve bağırsaklar arasındaki zayıf sinyaller vücudunuzun sindirim sürecinde normal olarak meydana gelen değişikliklere aşırı tepki göstererek ağrı, ishal veya kabızlık ile sonuçlanabilir.

Bağırsaklarda iltihaplanma

IBS’li bazı kişiler bağırsaklarında artan sayıda bağışıklık sistemi hücresine sahiptir. Bu bağışıklık sistemi cevabı ağrı ve ishal ile ilişkilidir.

Şiddetli enfeksiyon

IBS, bakterilerin veya bir virüsün neden olduğu ciddi bir ishal (gastroenterit) sonrasında gelişebilir. IBS ayrıca bağırsaklardaki bakteri fazlalığıyla da ilişkili olabilir (bakteriyel aşırı büyüme).

Bağırsaktaki bakterilerdeki değişiklikler (mikroflora)

Microflora, bağırsaklarda yaşayan “iyi” bakterilerdir. Araştırmalar, IBS’li kişilerdeki mikrofloranın sağlıklı kişilerdeki mikrofloradan farklı olabileceğini göstermektedir.

IBS TEDAVİSİ

Hassas bağırsak sendromunu tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yoktur. Ancak tedavi, belirtilerin şiddetini azaltmaya ve tekrarlamasını önlemeye yönelik olarak başarılı olmaktadır. Amaç hastaların günlük yaşamlarını sürdürmeleri ve yaşam kalitelerinin bozulmamasının sağlanmasıdır. Bu nedenle şikayetler olduğu dönemde hastalara medikal tedaviler önerilir. Ayrıca ilaç tedavisinin yanında kişilerin özellikle yedikleri besinlere dikkat etmeleri de rahatsızlığı azaltıcı bir unsurdur.

Hassas bağırsak sendromunu (İBS) hastalarına genellikle diyet önerilmez, zira diyetlerin hastalarda şişkinliği artırdığı veya strese yol açarak tetikleyici olduğu yönünde bazı inanışlar mevcuttur. Ancak şikayetleri özellikle artıran bazı yiyecekler saptanmıştır. Bunlar sırasıyla buğday, mısır, süt, peynir, yulaf, kahve, çavdar, yumurta, çay ve narenciyedir. Bu yiyeceklerden uzak durulması hastalığın tedavisini kolaylaştıracaktır.

İrritabl bağırsak sendromuna sebep olan en önemli tetikleyicilerden biri olan stres ile başa çıkmaya çalışmak da kişilere fayda getirecektir. Bu durum için bazen psikiyatri desteği ve psikiyatrik ilaç tedavilerinden yararlanılır. Ayrıca bazı bitki çayları da İBS yakınmalarını azaltmaktadır, bu sebeple hastalara rezene, nane, papatya çayları da tedavilere ek olarak önerilir.

İLGİLİ HABER Bağırsak kanamasının nedenleri, belirtileri ve tedavisi