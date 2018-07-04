Özellikle yaz aylarında kendini gösteren isilik, ter kanallarının tıkanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Peki isilik nedir? Genellikle çocuklarda rastlanan ancak yetişkinlerde de görülebilen isiliğin nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Çoğunlukla göğüste, boyunda, karın üzerinde, kol ve bacaklarda, vücudun kıvrım yerlerinde görülen şiddetli kaşıntılara neden olabilen isilik hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz… İsilik nedir? İsilik nedenleri ve tedavisi…

İSİLİK NEDİR?

İsilik sıcaktan ya da fazla terlemekten, deride oluşan küçük pembe kabartılardır. Çok çeşitlidir. Bazıları hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Özellikte göğüste ve karın üzerinde, çoğu kez şiddetli kaşıntıyla kendini gösterir. Bebeklerde sık görülür. Ter gözeneklerinin tıkanması sonucu ter bezlerinin küçük kistlere dönüşmesinden ileri gelir.

İsiliğin 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

Miliaria kristalina: Deri üzerinde pullu ve içi sıvı dolu kesecikli halidir.

Miliaria rubra: Deride içi sıvı dolu kesecikler vardır fakat etrafları pembe izle çevrilidir.

Miliaria profunda: Deri ile aynı renkte küçük şişliklerle oluşur.

İSİLİK NEDEN OLUR?

Özellikle yaz aylarında ter bezleri sıcak havalarda tıkanabilir. Ter bezleri tıkandığında, ter dışarıya atılamaz ve deri altında birikim yapmaya başlar. Bebeklerde sık yıkanma, ateşli hastalık geçirme ve çok kalın giyinme ile ortaya çıkabilir. Hafif olan türü su dolu kabarcıklıdır. Ağır isilik, kaşıntı ve su toplamış kabarıklıklarla oluşur. Kabarcıkların yanında karıncalanma ve kaşınma ciddi sıkıntılar yaratır.

İSİLİK NERELERDE GÖRÜLÜR?

İsilik; kollarda , göbek ve göğüs bölgelerinde , iç çamaşırının lastikli bölgelerinin değdiği ortamlarda da oluşmaktadır. Alın, göz kapağı, burun, diz kapağı arkası gibi bölgelerde de yoğun bir şekilde kendini gösterir. Bebeklerde genellikle popo bölgesinde yoğunlaşır. Üç dört güne kaybolur, tekrarlama riski yüksektir.

İSİLİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İsilik herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden bir kaç güne geçen bir hastalıktır. Vücutta yanma olursa serinletici losyonlar veya kremler kullanılabilir. Tabi ki de bunları hekim kontrolünde kullanılması sağlıklı olur. En doğal tedavi yöntemi temiz deniz suyudur. Fakat bebeklerde dikkat edilmesi gereken husus asılarının tam olmalarıdır ki deniz suyundan başka hastalıklara sebebiyet vermesin.

İSİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

– Yaz aylarında vücudunuzu ılık su ile yıkayın,

– Dar giysiler yerine bol kıyafetler giyin, kıyafetlerin teri emen ve pamuklu olması gerekmektedir,

– Sıcaktan terlemeniz varsa hemen kıyafetinizi değiştirin,

– Parfüm, bakım ürünleri, makyaj malzemesi, şampuanlara bir müddet ara verin,

– Bol su için, yataklarınızı ve çarşaflarınızı pamuklu kılıflarla kaplayın ve sık değiştirin,

– Sıcak ve nemli ortamlardan uzak durun, normal ev ısısı 22-24 derece aralığıdır.

– Evinizi havalandırın, dışarı çıkarken mutlaka güneşten korunun,

– İsilik olan bölgeleri soğuk tutun, bebeklerde mutlaka doktora danışın.

– Bebeklerde mutlaka bebeğin tırnaklarını kesin ve bebeğin isilikli bölgeyi kaşımasına engel olun,

– Bebeklere pamuklu kıyafetler giydirin. Sıkmayan ve rahat kıyafet tercihi yapın.