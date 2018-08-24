İştah kapanması (iştahsızlık) neden olur? İştah kesilmesi için ne yapılmalı?

Hemen hemen her insan hayatın bir döneminde iştah kaybı sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. İştah kaybı birçok sebebe bağlı olarak gelişebilmektedir. İştah kaybı ile ilgili merak edilenleri haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz... İştah kaybı nedir? İştah kaybının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Soğuk algınlığı, mide rahatsızlıkları, bağırsak hastalıkları, karaciğer hastalıkları gibi nedenlerle ortaya çıkan iştah kaybı yani iştahsızlık nedir? İştahsızlın nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında aradığınız her şey haberimizde…

İŞTAH KAYBI (İŞTAHSIZLIK) NEDİR?

İştahsızlık, aç olmadığınız duygusudur. Fazla yemek nasıl önemli bir sorunsa, iştahsızlık da önemli bir sorun olarak kabul edilebilir. Çünkü beslenme bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan önemli sağlık problemlerine neden olabilir. İştahsızlığa yol açan sebepler ise fiziksel ya da psikolojik olabilir, başka bir rahatsızlığa bağlı olarak da iştahsızlık ortaya çıkabilir.

İŞTAH KAYBININ NEDENLERİ

Tıbbi olarak anoreksiya olarak adlandırılan iştah kaybı, çeşitli rahatsızlıklardan ve hastalıklardan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, ilaçların etkilerinden bazı durumlarda da altta yatan kanserin etkilerinden daha ciddi olabilir.

İştah kaybının nedenleri arasında hamilelik, metabolik problemler, kronik karaciğer hastalığı, KOAH, demans, HIV, hepatit, hipotiroidizm, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kokain, eroin, hız, kemoterapi, morfin, kodein ve antibiyotik bulunur.

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İŞTAHSIZLIK BELİRTİLERİ

– Kilo kaybı,

– Yaş ve boya uyumsuz kilo,

– Kilo almaktan korkup, yemek yememek,

– 3-4 ay üst üste regl olmama (kadınlarda),

– Halsizlik, nefes darlığı, konsantrasyon bozuklukları,

– Cilt kuruluğu gibi belirtileri vardır.

İŞTAH KAYBI TEDAVİSİ

İştah kaybını tedavi etmenin ilk adımı, altta yatan nedenin belirlenmesi ve ele alınmasıdır. Bir kimsenin iştah kaybının ne kadar şiddetli olduğuna ve buna neden olabilecek herhangi bir komplikasyona bağlı olarak tedavide çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Çocuklarda çoğu nedeninin psikolojik olduğu bilinen iştahsızlık hastalığının tedavi yöntemleri ve reçeteleri bulunmaktadır. Yetişkinlerin psikolojik iştahsızlık problemlerinde, üzüntüden ve stresten uzak durmasının tedavi seyrini büyük derece etkilediği iştahsızlık tedavisinde, verilen ilaçların düzenli kullanılması ve verilen beslenme listelerine uyulması kişilerin iştahsızlık problemlerine son vermektedir.

Fiziksel nedenlerden şüphelenen kişilerin doktorlara başvurması gereken iştahsızlık probleminde hekimler genellikle sorunun kaynağına inerek o soruna göre ilaç vermekte ve bu ilaçların özellikleri iştah açıcı olmaktadır.

İlaçların yanında bol miktarda kalsiyum, demir, çinko içerikli besinlerin tüketilmesinin önerildiği iştahsızlık sorunun da çocuklara da hemen hemen aynı tedavi yöntemleri uygulanmakta aynı zamanda çocuklara yemek yedirme konusunda baskı yapılmaması önerilmektedir. Bu sorunla karşı karşıya kalan bireyler bir hekim kontrolünde tedavi görmelidir.