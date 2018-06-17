İşte bel fıtığına dair merak edilenler! Bel fıtığı belirtisi tedavisi ve korunma yolları…

Genelde 30 ile 60 yaş arasındaki kişilerde sık görülmesine rağmen, hemen her yaşta ortaya çıkabilen bel fıtığı nedir? Belirtileri ve tedavi yolları. Hepsi ve daha fazlası için haberimize bir göz atın…

Omurgada bel fıtığı, aynı zamanda kaymış bir disk olarak da bilinir, omurları etkileyen tıbbi bir durumdur. Peki bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel fıtığı tedavisi nasıl olur? Bilmek isteğiniz her şey haberimizde…

BEL FITIĞI NEDİR?

Omurganız jöle benzeri bir maddeden yapılmıştır. Yumuşak disklerle tamponlanmış olan omurlar 26 kemikten oluşur. Bu diskler omurganızı hareket ettirmenize ve eğilmenize izin veren şeydir. Fakat iki omurga arasındaki bir disk yerinden çıkmaya başlarsa, çevredeki sinirleri tahriş edebilir ve aşırı ağrıya neden olabilir. Bu da bel fıtığı dediğimiz durumu açıklar.

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BEL FITIĞI NEDEN OLUR?

Bel fıtığı çoğu zaman, kademeli, yaşlanma ile ilişkili yıpranma ve disk dejenerasyonu adı verilen gözyaşıdır. Yaşlandıkça, omurilik diskleriniz su içeriğinin bir kısmını kaybeder. Bu onları daha az esnek ve daha küçük bir gerilme veya bükülme ile yırtmaya daha eğilimli yapar.

Bazen, bacaklarınızı ve bacak kaslarınızın yerine sırt kaslarınızı kullanarak büyük, ağır nesneleri kaldırmaya çalıştığınızda kaldırma sırasında meydana gelen büküm ve dönme gibi olaylar fıtık bir diske yol açabilir.

Nadiren, bir düşme veya sırta alınan bir darbe gibi travmatik bir olay fıtık bir diske neden olabilir.

BEL FITIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Bel fıtığı riskinizi artıran faktörler şunlardır:

Ağırlık: Fazla vücut ağırlığı, alt sırtınızdaki disklerde ekstra strese neden olur.

Meslek: Fiziksel olarak zorlu işlerde çalışan insanlar, daha fazla sırt problemi riski taşımaktadır. Tekrarlayan kaldırma, çekme, itme, yana doğru bükme ve bükme de bel fıtığı riskini artırabilir.

Genetik yapı: Bazı insanlarda bel fıtığına karşı bir yatkınlık vardır.

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BEL FITIĞI BELİRTİLERİ

Bir bel fıtığının en yaygın belirtileri şunlardır:

Kol veya bacak ağrısı: Bel fıtığınız alt sırtınızdaysa, genellikle kalçalarınızda ve baldırda en yoğun acıyı hissedersiniz. Ayrıca ağrı ayağın bir kısmını da içerebilir. Eğer bel fıtığı boynunuzdaysa, ağrı genellikle omuz ve kolda çok yoğun olacaktır. Öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda veya omurgayı belirli pozisyonlara getirdiğinizde bu ağrı kolunuza veya bacağınıza çekilebilir.

Uyuşma veya karıncalanma: Bel fıtığı olan insanlar genellikle etkilenen sinirlerin olduğu kısmında uyuşma veya karıncalanma yaşarlar.

Kaslarda zayıflık: Etkilenen sinirlerin etrafında kaslar zayıflama eğilimindedir. Bu, eşyaları kaldırma veya tutma becerinizi bozabilir.

Ayrıca bilmeden bir bel fıtığına sahip olabilirsiniz: Fıtık diskler bazen bir disk problemi olmayan kişilerin bel kemiğine benzer görüntüleri gösterir.

Eğer boynunuz ya da sırt ağrınız kolunuza ve bacağınıza uzanıyorsa veya uyuşukluk, karıncalanma ya da zayıflık ile birlikte geliyorsa mutlaka tıbbi yardım almalısınız.

BEL FITIĞINDA KOMPLİKASYONLAR

Omuriliğiniz omurganızın alt kısmına uzanmaz. Belinizin hemen altında, omurilik bir atın kuyruğuna benzeyen bir grup uzun sinir köküne (cauda equina) ayrılır. Nadiren, bel fıtığı tüm cauda equina'yı sıkıştırabilir. Kalıcı felçten korunmak için acil ameliyat gerekebilir.

Varsa acil tıbbi yardım alın: Kötüleşen semptomlar: Ağrı, uyuşukluk veya halsizlik, günlük aktivitelerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz bir noktaya kadar artabilir.

Mesane veya bağırsak disfonksiyonu: Kauda equina sendromu (omuriliğin alt ucundaki sinirlerin ve sinir köklerinin sıkışması nedeniyle ortaya çıkar) olan kişiler inkontinansa yakalanabilir. İdrar ve gaitalarını tutamayabilirler.

Saddle anestezi: Bu ilerleyici duyu kaybı, iç uyluklar, bacakların arkası ve rektum etrafındaki alanları etkiler.

BEL FITIĞINDAN NASIL KORUNURUZ?

Bel fıtığından korunmaya yardımcı olmak için:

– Egzersiz: Gövde kaslarının güçlendirilmesi, omurganın stabilize olmasına ve desteklenmesine yardımcı olur.

– İyi bir duruş: İyi duruş, omurga ve diskler üzerindeki basıncı azaltır. Sırtınızı düz tutun ve özellikle uzun süre otururken hizalayın. Ağır nesneleri kaldırken sırtınızı değil bacaklarınızı kullanın.

– Sağlıklı kilo verin: Fazla kilo, omurga ve disklere daha fazla baskı uygulayarak onları fıtığa daha duyarlı hale getirir.