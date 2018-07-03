Kabakulak hastalığı nedir? Kabakulak belirtileri ve tedavisi

Aşısının bulunmasından önce dünya çapında yaygın bir çocukluk dönemi hastalığı olan kabakulak, bugün hâlâ üçüncü dünya ülkelerinde önemli bir sağlık sorunudur. İşte kabakulak hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar... Kabakulak nedir? Kabakulak nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Özellikle 5-10 yaş arasında çocuklarda görülen kabakulak hastalığı nedir? Bulaşıcı bir hastalık olan kabakulak hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi. Kabakulak hakkında merak ettikleriniz haberimizde…

KABAKULAK NEDİR?

Kabakulak, tükürük bezlerinin, özellikle de her kulağın önünde ve altında çenenin açısı boyunca uzanan parotis bezlerinin viral bir enfeksiyondur. 5 ila 10 yaş arası çocukların büyük olasılıkla kabakulak geçirmesi olasıdır. Bir kez kabakulak geçirdiğinizde bu size ömür boyu bağışıklık kazandırır.

Kabakulak, Suçiçeği veya kızamıktan daha az bulaşıcıdır. Hiç hastalığı olmayan aşılanmamış yetişkinler çocuklardan daha fazla komplikasyon riski taşımaktadır, ancak kabakulak nadiren ciddi sorunlara neden olmaktadır.

KABAKULAK HASTALIĞININ NEDENLERİ

Kabakulağa paramiksovirüs denilen bir organizma neden olur. Ağız yoluyla, konuşmak, hapşırmak, öpmek ya da öksürmek gibi küçük tükürük damlaları ile bulaşır. Özellikle küçük bir çocuğunuz varsa, kucağınızda tuttuğunuzda virüsün ağzınıza girme şansı çok yüksektir.

Kabakulaklar, bezlerin şişmesinden yaklaşık bir hafta önce ve yaklaşık 9 gün sonra bulaşıcıdır. Böylece insanlar bunu bilmeden başkalarına da bulaştırabilirler. Bu çoğu viral hastalıkta görülen bir durumdur.

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KABAKULAK BELİRTİLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

Virüsün bulaştığı kişilerin üçte birinde hiçbir semptom görülmez. Diğerleri, enfekte olduktan 14 ila 24 gün sonra düşük dereceli ateş, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybına sahiptir. Ateşin başlamasından yaklaşık bir gün sonra, kulak yakınındaki parotis bezi şişmeye ve ağrımaya başlar. Ağrı ile beraber yutkunma güçlüğü başlar. Vücudun sıcaklığı 39,5 °C ila 40 °C’ye yükselir.

Şişlik ve hassasiyet sonraki 3 gün boyunca daha da kötüleşir ve diğer tükürük bezlerinin dahil olup olmamasına bağlı olarak çene boyunca öne doğru uzayabilir ve bazıları boyundan aşağı doğru uzayabilir. Kabakulak vakalarının çoğunda hem sağ hem de sol parotis bezleri şişer. Ateş tipik olarak sadece 1 ila 3 gün sürer ancak bir hafta boyunca devam edebilir. Bezlerin şişmesi yaklaşık bir hafta sonra düzelir.

Kabakulak geçiren kişilerin yaklaşık %15'inde görülen menenjit başağrısı ve ense sertliği ile seyreder ve çoğunlukla kalıcı bir hasar bırakmadan düzelir.

Erişkin erkeklerin %50'ye yakını kabakulağa bağlı bir komplikasyon olarak testis tutulumu (orşit) yaşar. Testis tutulumuna bağlı ağrı, şişlik, bulantı, kusma, ateş ve haftalarca devam eden bir hassasiyet görülür. Testis tutulumuna bağlı kısırlık nadir görülen bir durumdur.

Hamileliğinin ilk üç ayında kabakulak geçiren kadınlarda düşük görülme ihtimali artmaktadır. Ancak kabakulağa bağlı doğumsal sakatlıklar geliştiğine dair bir kanıt yoktur. Bir veya iki kulakta sağırlık yaklaşık her 20.000 kabakulak vakasından birinde oluşabilmektedir.

KABAKULAK TEDAVİSİ

Kabakulağın tedavisi yoktur. Kabakulak kendi kendisini sınırlayan bir hastalıktır. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır. Hastalar mutlak yatak istirahatine alınır ve en az iki hafta diğer şahıslardan ayrı tutulmalıdır. Hastalığın başlangıcında gammaglobulin yapılırsa hafif geçmesi sağlanabilir. Antibiyotik verilmez. Şişmiş tükrük bezlerine sıcak tatbiki ve ateş düşürücü-ağrı kesici kullanma ağrıyı kontrol eder. Bu hastalar, ağrı sebebiyle katı gıdalar alamazlar, sıvı gıdalarla beslenmelidirler.

Kabakulağın bulaştırıcı olduğu dönem yaklaşık 7 gündür. Bulaşıcılığın hastalığın belirtileri başlamadan üç gün öncesinden başlayıp, belirtiler başladıktan sonraki dört gün boyunca devam ettiği kabul edilmektedir.

Eğer çocuğunuz KKK(kızamık kabakulak kızamıkçık) aşısı olmamış ve kabakulağa karşı bağışıklık kazanmamış ise karşılaşma sonrasında eğer çocuğunuz hali hazırda enfekte olduysa çocuğunuzun aşılanması hastalığı geçirmesini önlemeyecektir. Bununla birlikte eğer çocuğunuz virüsle karşılaştıktan sonra enfekte olmadıysa aşı onu ileride karşılaşabileceği kabakulak enfeksiyonuna karşı koruyacaktır.