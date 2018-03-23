Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık nedir? İşte belirtileri…

Kabızlık hastalığı kısaca; dışkılama zorluğu olarak tanımlanabilir. Bağırsak hareketlerinin yetersiz olması (haftada üç kez veya daha az sayıda) veya bağırsak hareketlerinin %25'inden çoğunda dışkılama güçlüğü, kabızlık olarak adlandırılır. Kabızlığın genel nüfustaki oranı %2-30 arasındadır.
KABIZLIĞIN NEDENLERİ?
Genel olarak kabızlık dört ana kavramda yer alır: Dışkının çok sert olması, çok az olması, zorlanarak çıkarılması ve sıklığının azalması. Haftalık dışkılama sayısının üçten az olma durumunda kabızlıktan söz edilebilir. Bu hastalığın en yaygın nedenleri arasında yeterince lif ya da posa tüketmek, fiziksel aktivitelerin az olması, sıvısız kalmak, bağırsak hastalıkları, askerlik, gebelik, yaşlanma, seyahat gibi durumlar, dışkılamayı herhangi bir sebeple ertelemek, doğuştan olma bozukluklar, psikolojik, çevresel faktörler, eklem sorunları ve Parkinson gibi çok sayıda etken sayılabilir.
Ayrıca bunlara ek olarak:
KABIZLIK TEDAVİSİ
Erişkinlerde % 40'a kadar çıkan bir oranında görülen kabızlık için tedavi yöntemleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Bunları da kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:
Beslenme alışkanlığının düzenlenmesi şarttır. Özellikle lifli besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.
Yemek yeme zamanının günün aynı saatlerine olmasına özen gösterilmelidir.
Karın kasını güçlendirecek ve kalın bağırsağa iyi gelecek egzersizlerin yapılması önemlidir.
*Bu öneriler kabızlık sorununuzu çözmenize yardımcı olmadıysa doktorunuza başvurmanızı öneririz…