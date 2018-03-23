Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık nedir? İşte belirtileri…

Kabızlık hafife alınmaması gereken önemli bir hastalıktır. Stres, hareketsiz yaşam, bazı ilaç türleri ya da beslenme biçimi gibi farklı nedenler kabızlığa yol açan nedenlerden başlıcaları olarak tanımlanabilir. Kabızlık belirtileri nelerdir? Kabızlık tedavisi ve korunma yolları. Şimdi size kabızlık nedir kısaca açıklamaya çalışalım...

Kabızlık hastalığı kısaca; dışkılama zorluğu olarak tanımlanabilir. Bağırsak hareketlerinin yetersiz olması (haftada üç kez veya daha az sayıda) veya bağırsak hareketlerinin %25'inden çoğunda dışkılama güçlüğü, kabızlık olarak adlandırılır. Kabızlığın genel nüfustaki oranı %2-30 arasındadır.

KABIZLIĞIN NEDENLERİ?

Genel olarak kabızlık dört ana kavramda yer alır: Dışkının çok sert olması, çok az olması, zorlanarak çıkarılması ve sıklığının azalması. Haftalık dışkılama sayısının üçten az olma durumunda kabızlıktan söz edilebilir. Bu hastalığın en yaygın nedenleri arasında yeterince lif ya da posa tüketmek, fiziksel aktivitelerin az olması, sıvısız kalmak, bağırsak hastalıkları, askerlik, gebelik, yaşlanma, seyahat gibi durumlar, dışkılamayı herhangi bir sebeple ertelemek, doğuştan olma bozukluklar, psikolojik, çevresel faktörler, eklem sorunları ve Parkinson gibi çok sayıda etken sayılabilir.

Ayrıca bunlara ek olarak:

Kolon ya da rektumda darlık ya da tıkanıklık

Kolon ya da rektum çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Dışkılamada rol oynayan adalelere ait işlev bozuklukları

Hormonal hastalıklar ve değişiklikler (şeker hastalığı, tiroid hastalıkları vb.) kabızlığa yol açan nedenlerdir.

KABIZLIK TEDAVİSİ

Erişkinlerde % 40'a kadar çıkan bir oranında görülen kabızlık için tedavi yöntemleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Bunları da kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:

Beslenme alışkanlığının düzenlenmesi şarttır. Özellikle lifli besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

Yemek yeme zamanının günün aynı saatlerine olmasına özen gösterilmelidir.

Karın kasını güçlendirecek ve kalın bağırsağa iyi gelecek egzersizlerin yapılması önemlidir.

*Bu öneriler kabızlık sorununuzu çözmenize yardımcı olmadıysa doktorunuza başvurmanızı öneririz…

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