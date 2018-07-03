Kaçakçılık polisi, 6 ayda 1 milyon 362 bin ilaç ele geçirdi

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonları devam ediyor. Son olarak Bakırköy'de durdurulan bir araçta çoğu kanser tedavisinde kullanılan ve yeşil reçete ile satılan ağır psikolojik ilaçlarından oluşan 27 bin 527 hap ve serum ele geçirildi. Böylece İstanbul’da kaçakçılık polisinin 6 ayda ele geçirdiği ilaç, 1 milyon 362 bine ulaştı.

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda sağlıksız koşullarda ülkemize sokulan 27 bin 527 kaçak ilaç ele geçirildi. İlaçların çoğunun kanser tedavisinde kullanılan hap ve serumlar olması dikkat çekti. Son operasyonla birlikte İstanbul'da kaçakçılık polisinin 6 ayda ele geçirdiği ilaç, 1 milyon 362 bine ulaştı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Emtia Kaçakçılık Büro amirliği daha önceden ilaç kaçakçılığı yapan İ.C.'nin Bulgaristan'dan kaçak ilaç getirdiğini belirledi. Bunun üzerine İ.Ç. takibe alındı. Şüpheliyi takip eden araçlar İ.Ç.'nin aracında ilaç olduğunu belirledi. Bunun üzerine otomobil Bakırköy'de durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, çoğu kanser tedavisinde kullanılan ve yeşil reçete ile satılan ağır psikolojik ilaçlarından oluşan 27 bin 527 hap ve serum ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin ele geçirdiği ilaçlar arasında sahte ürünler olabileceği de belirtildi. İlaçlardan alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayrıca şüphelinin soğuk zincirler taşınması gereken ürünleri de aracının bagajında taşıdığı anlaşıldı. İ.Ç.'nin getirdiği ilaçları aracılar vasıtasıyla hastanelerde sattığı iddia edildi.

Ele geçirilen ilaçların bir kısmı emniyette sergilendi. Son operasyonla birlikte İstanbul Polisi'nin bir yılda ele geçirdiği ilaç 1 milyon 362 bin olduğu öğrenildi. Bu operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.