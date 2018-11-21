Kalojen peptitler kireçlenme sorununu çözebilir mi?

Almanya Kolajen Araştırma Enstitüsü ve Amerika Nebraska Üniversitesi’nde yapılan bilimsel araştırmaları değerlendiren Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin, kalojen peptitlerin etkilerini değerlendirdi. Alptekin konu ile ilgili olarak "Yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışma balık kaynaklı kolajen peptitlerin bozulan bağırsak florasını düzelttiğini, eklem-kaslardaki ağrıları azalttığını, iyileşme sürecini hızlandırdığını ortaya koymuştur.” değerlendirmesini yaptı.

2016'da Almanya Kolajen Araştırma Enstitüsü, 2018'de Amerika Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalar kolajen peptitlerin kilo kontrolü sağladığı için kireçlenme tedavisinde de etkin olduğunu ortaya koydu. Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin “Bilim günümüzde çoğu hastalığın sebebinin bağırsak kaynaklı olduğunu kabul etti. Bozulan bağırsak florası düzeltildiğinde ancak iyileşme başlar. Yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışma balık kaynaklı kolajen peptitlerin bozulan bağırsak florasını düzelttiğini, eklem-kaslardaki ağrıları azalttığını, iyileşme sürecini hızlandırdığını ortaya koymuştur.” dedi.

DSÖ obezitenin salgın bir hastalık olduğunu buna bağlı olarak gelişen hastalıklardan olan kireçlenmenin de 2020 yılına kadar, dünya çapında hareket kabiliyetini sınırlayan en önemli dördüncü sebep haline geleceğini açıklayınca bu konudaki bilimsel araştırmalar önem kazandı. 2016'da Almanya Kolajen Araştırma Enstitüsü'ndeki çalışmayı 2018'de Amerika Nebraska Üniversitesi'ndeki çalışma da destekleyince bioaktif kolajen peptitlerin, kilo kontrolü sağladığı için kireçlenme tedavisinde de etkin rol oynadığı saptandı.

Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin yapılan bilimsel çalışmaları şöyle değerlendirdi: “Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunur. Bu nedenle çoğu hastalığın sebebi de bağırsak kaynaklıdır. Buradaki kilit nokta; değişen mikro organizmaları doğru şekilde tekrar yerine koymaktır. Bozulan bağırsak florası düzeltildiğinde ancak tedavi-iyileşme süreci başlar. Bu hücrelerin iyileşmesi için iyi huylu bakteriye, bakterinin ise iyi huylu olması için besine ihtiyacı vardır. Bakterinin besini; kolajen peptitlerdir. Yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışma balık kaynaklı kolajen peptitlerin bozulan bağırsak florasını düzelttiğini, eklem-kaslardaki ağrıları azalttığını, iyileşme sürecini hızlandırdığını ortaya koymuştur. Nasıl mı? Vücutta bağışıklık sistemini etkileyen 10 tane flora vardır; bağırsak, dil, cilt en önemli üçlüdür. Bağışıklık sistemindeki bazı bakteriler vitamin üretimini de destekler. Kolajen peptit de bir proteindir. Dışardan alınan bioaktif kolajen peptit desteği ile hem kilo kontrolü sağlanır hem de obezite nedeniyle oluşan eklem-kas hasarlarında iyileşme görülür. Çünkü belli oranda bağırsakta emilen kolajen peptit yüksek oranda kıkırdağa geçer. Burada çift yönlü düşünmek gerekir. Kolajen peptit bir protein olduğu için bağırsaktaki geçişkenliği kolaydır ve bozulan floranın dengesi yeniden kurmasına yardımcı olur. Ayrıca antimikrobiyal etkiye de sahip olduğu için ağrıyı giderir, onarım sağlar aynı zamanda bağırsaktan geçtiği için de bozulan florasının düzelmesine de yardımcı olur.

Bioaktif kolajen peptitler eklem kıkırdağının hareket kabiliyeti ve esnekliğini artırırken, onarımını sağlıyor.

2016 yılında Almanya Kolajen Araştırma Enstitüsü, 2018'de Amerika Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalarda bioaktif kolajen desteğinin kireçlenme hastalığının ilerlemesini yavaşlatırken, bağırsaklarda koruyucu olarak bulunması gereken faydalı bakteri türlerini arttırdığı gözlendi. Ancak tüm kolajen peptitler aynı değere ve etkiye sahip değildir. Balık kaynaklı kolajen peptitlerin içerdiği omega-3 yağ asitleri, aminoasit sayısı ve yapısı, bağırsaklardan rahat emilmesi, hedef dokuda fizyolojik etkisi yönünde daha etkin olduğu bilimsel çalışmalarla saptanmıştır.”