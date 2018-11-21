Kalp hasarının onarımında Meksika tetraları ümit vadediyor

Kalp hasarını onarma kabiliyetine sahip tatlı su balığı Meksika tetrasının, gelecekte insanlarda yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesini sağlayacak önemli ipuçları barındırıyor olabileceği bildirildi.

İngiliz Kalp Vakfının yaptığı araştırmada, Meksika tetralarında bulunan lrrc10 geninin, balığın, kalp dokusunu onarma kabiliyetiyle ilişkisi tespit edildi.

Bilim adamları, genin, Meksika tetralarında kalp hasarından sonra çok aktifleştiğini keşfettikten sonra kalp onarımı konusunda dikkate değer yeteneğe sahip bir diğer tür olan zebra balığı üzerinde çalışma yürüttü.

Zebra balığında lrrc10 genini devre dışı bırakan bilim adamları, hayvanın artık kalbini iz bırakmadan onaramadığını gördü.

Ayrıntıları Cell Reports dergisinde yayımlanan çalışmanın, gelecekte kalp krizi sonucu kalp kası hasar görmüş hastalarda ilaçla ya da gen düzenlenmesiyle yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine ışık tutması bekleniyor.

Vakfın yöneticilerinden Profesör Metin Avkıran, “Kalp yetmezliği oranları son 20 yılda çok az değişikliğe uğradı ve beklenen yaşam süresi, birçok kanserden daha kötü. Bu kötü durumun yol açtığı yıkımı hafifletmek için çığır açacak keşiflere son derece ihtiyaç var.” değerlendirmesini yaptı.

AA