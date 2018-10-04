Kanadalı cerrah, oyuncak bir ayıyı ameliyat etti

Kanada'da çeklien bu eğlenceli görüntülerin hikayesi oldukça hüzünlü. 8 yaşında hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası olan bir çocuk ameliyat olmadan önce doktorundan bir ricada bulundu. Ve ortaya bu görüntüler çıktı...

Dr. Daniel McNeely, bu fotoğraflarla bir anda sosyal medyanın odağı oldu. Kanadalı cerrahın oyuncak bir ayıyı ameliyat ederken çekilmiş görüntüleri binlerce kişinin beğenisini aldı. İşte fotoğrafların hikayesi…

Dr. Daniel McNeely, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı olan 8 yaşındaki hastasını kırmadı. Çocuğun isteği üzerine önce oyuncak ayısı ‘Küçük Bebek’i sonra da onu ameliyat etti.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığı olan Jackson McKie’nin oyuncak ayısının ve cerrahın ameliyat masasında çekilmiş fotoğraflarını yaklaşık 27 bin kişi beğendi.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep… how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 30 de septiembre de 2018

Fotoğrafları ‘Nasıl hayır diyebilirdim?’ yazısıyla paylaşan kanadalı doktor, oyuncak ayının koltuk altında tespit ettiği ufak yırtığı iyileştirdi. McNeely, ameliyat sırasında ayıya oksijen maskesi de taktı.

İKİSİNİN DE DURUMU İYİYE GİDİYOR

BBC Türkçe’nin haberine göre hastaneden yapılan açıklamada Jackson ve “Küçük Bebek”in ameliyatlarının başarılı geçtiği, yanyana yatan hastaların durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Jackson’ın ailesi, doktora ve görev yaptığı Nova Scotia eyaletindeki Halifax IWK Sağlık Merkezi’ne, oğullarını operasyon öncesi rahatlatmak için harcadıkları çabadan dolayı teşekkür etti. Jackson’ın babası Rick McKie “Jackson ‘Küçük Bebek’inin hastanede yanında yatmasından çok mutlu ve gururluydu” dedi.