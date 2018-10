Kanadalı cerrah, oyuncak bir ayıyı ameliyat etti

Dr. Daniel McNeely, bu fotoğraflarla bir anda sosyal medyanın odağı oldu. Kanadalı cerrahın oyuncak bir ayıyı ameliyat ederken çekilmiş görüntüleri binlerce kişinin beğenisini aldı. İşte fotoğrafların hikayesi…

Dr. Daniel McNeely, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı olan 8 yaşındaki hastasını kırmadı. Çocuğun isteği üzerine önce oyuncak ayısı ‘Küçük Bebek’i sonra da onu ameliyat etti.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığı olan Jackson McKie’nin oyuncak ayısının ve cerrahın ameliyat masasında çekilmiş fotoğraflarını yaklaşık 27 bin kişi beğendi.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep… how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91

— P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 30 de septiembre de 2018