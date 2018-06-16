Kanal tedavisi (Endodonti) nedir? Kanal tedavisi nasıl yapılır?

Yetişkin olmayan insanlarda 28, yetişkin olanlarda 32 adet bulunan dişler üç farklı oluşumdan ibarettir. Kesici dişler, köpek dişleri ve azı dişleri. Ayrıca çocuklarda ilk çıkan ve 5-6 yaşlarına kadar ağızda kalan dişlere de süt dişleri adı verilir. Dişler işlevsel olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz organlar arasındadır. Bu yüzden dişlerimizi bakımlı tutmak önemlidir. Eğer dişlerimize yeteri kadar önem vermezsek ciddi problemlere yol açmaktadır. Dişin çürümesiyle oluşan sıkıntının giderilmesine yönelik uygulamalardan biri olan kanal tedavisi nedir? sorusuna cevap arayacağız. Ayrıca haberimizde kanal tedavisinin nasıl yapıldığını da öğreneceğiz…

Dişler, insanoğlunun hayati ihtiyacı olan besinlerin ağızda ezilmesine/ısırıp koparmaya ve çiğnenmesine yarayan çene kemiklerinin üstüne dizilmiş olan, ak renkli, küçük, sivri ve sert organların her birine verilen isimdir. Bu hayati organ aynı zamanda sese şekil verir. Bu kadar önemli görevleri olan dişler zamanla çeşitli etkenlere bağlı olarak hasar görürler. Bu hasarların en belirgin olanlarından biri dişin çürüyerek işlevini yitirmesidir. Böyle bir durumda dişin işlevine devam etmesini sağlamak için bir takım tedaviler uygulanır. Kanal tedavisi (Endodonti) bunlardan sıkça uygulananıdır. Peki kanal tedavisi nedir? Kanal tedavisi nasıl yapılır. İşte haberimiz…

KANAL TEDAVİSİ (ENDODONTİ) NEDİR?

Kanal tedavisi olarak bilinen (Endodonti) sinirin (Pulpa) kendini tamir edemeyecek şekilde hasar gördüğü durumlarda uygulanan bir tedavi şeklidir.Pulpa dişin en iç kısmında bulunan dişin gelişiminden, beslenmesinden ve savunmasından sorumlu, dişe canlılık veren dokudur. Genellikle kırık dişlerde veya derin çürüklerde bakteriler pulpanın iltihaplanmasına yol açar. İltihaplı veya hasar görmüş sinir çıkarılmazsa diş ve çevresindeki dokularda enfeksiyona neden olur ve diş kaybedilir. Pulpa dokusunun çıkartılarak kanal boşluğunun temizlenmesi, şekillendirilmesi ve doku dostu kanal dolgu maddeleri ile doldurulması gerekir. Bu işlemler bütünü, kanal tedavisi olarak tanımlanır.

Dişe son şansını veren bir tedavi yöntemi olan kanal tedavisi uygulanmış bir diş ömür boyu kullanılabilir. Ancak doğal dişlere göre daha kırılgan olabilir.

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KANAL TEDAVİSİ GEREKTİREN DURUMLAR

– Dişte kendiliğinden görülen ağrı,

– Geceleri artan ve ağrı kesicilerle bile geçmeyen ağrı,

– Soğuk, sıcak veya dişe temas gibi bir dış etkenle tetiklenen ağrının uzun süre devam etmesi,

– Dişin etrafında, dişetinde ve/veya ilgili lenf bezlerinde görülen şişlik,

– Dişin enfekte olması sonucu oluşan fistül veya dişte renkleşme.

KANAL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kanal tedavisi ortalama 1 saat süren bir işlemdir. Bu süreç şöyle olur:

– İlk aşamada ağrı duyulmaması için dişe anestezi (uyuşturucu bir ilaç vererek ağrı duyumunu ortadan kaldırıp uyutma) yapılır.

– Daha sonra çürüyen diş temizlenir. İltihaplı pulpa (sinir) çıkarılır. Kök kanalında bulunan tüm sinir ve doku artıkları temizlenir.

– Kök ucuna kadar kanallar genişletilir ve uygun solüsyonlarla kanal irrigasyonu (yıkama) yapılır.

– Eğer birden fazla seans sürecek bir kanal tedavisi ise kanallara uygun ilaçlar konularak iyileşme hızlandırılır ve seanslar arası dişe geçici dolgu konulur.

– İyileşmeden sonra kanallar özel doku dostu kanal dolgu maddeleri ile kök ucuna kadar doldurulur.