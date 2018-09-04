Kanser hastasına ince ve kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kanser nedeniyle yemek borusu ve tat alma duyusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu'na (77), ince ve kalın bağırsaktan 'yön değiştirme ameliyatı' ile yemek borusu yaptı.

Yaklaşık 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle yemek borusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu, yıllardır midesine dışarıdan takılan tüple besleniyordu. “Ya öleceğim ya da yiyeceğim” diyen hastayı gören Prof. Dr. Özkan, 9 yıl önce, dünyada ender yapılan bir ameliyatı denedi. Yaklaşık 17 saat süren ameliyat sonunda hastaya, dişlerinin önünden açılan boşluktan, boyunda ve devamında göğüs ön duvarının cilt altından açılan tünelde ince ve kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldı. Türkiye’de ilk defa yapılan ameliyat sonunda hasta yeniden sağlığına kavuştu ve geçen aylarda yemek yemeye başladı.

Konuşamadığı için yanından hiç ayırmadığı defter ve kalemiyle yazarak iletişim kuran restoran işletmecisi Akkaşoğlu, yıllar sonra yeniden yemek yemenin ve tat almanın hazzını yaşadığını söyledi. Akkaşoğlu’nun oğlu Ünal Akkaşoğlu ise ameliyat sonrasında babasının çene kemiğinin hemen üstünden yemek borusunun yerini tutacak alan oluşturulduğunu belirterek, “Ameliyat sırasında normal yutma noktasından değil de çene kemiğinin alt dudakla birleştiği yerden ince bağırsak ve kalın bağırsaktan yemek borusu oluşturularak mideye hat oluşturuldu. Bu sayede yutuyor, hiçbir sıkıntı yaşamadan yemek yiyor, su içiyor. Babam geçirdiği operasyondan sonra hayata daha sıkı sarıldı. Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra yaklaşık 5-6 yıl işinden ve dükkanından uzak durmak zorunda kaldı. 2012 yılından bu yana yeniden işinin başına döndü. İşi onu hayata bağlıyor” diye konuştu.

YEMEK BORUSU YOKTU

Daha önce de çift kol ve yüz nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, baş boyun tümörü olan bir hastanın yemek yiyebiliyor olmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

“Bu hasta, boynundaki tümör nedeniyle ameliyat olmuş, bu bölgedeki tüm fonksiyonel organları alınmış. Yemek borusu yoktu. Hastamıza 9 yıl önce çok değişik, dünyada ender yapılabilen bir ameliyat yaptık. Yemek borusunun yerini değiştirdik. Herkes normalde soluk borusunun arkasından yemek yiyerek hayatını sürdürür. Hastamızda yemek yediği yeri dişlerinin önüne alarak, hem ince bağırsağı, hem kalın bağırsağı, mideyi ağızlaştırıp cilt altından yeni bir yemek borusu oluşturduk. Bu özellikli bir ameliyat, yayınlarını ve bilimsel sunumlarını yaptık. Hastamız 4-5 ay önce de yemek yemeye başladı. Güzel olan, cilt altından oluşturduğumuz yemek borusu ile sağlıklı bir şekilde ağız tadını alarak yemeğini yiyebiliyor olması.”

BAŞ BOYUN TÜMÖRÜNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ

Hastanın daha önce midesine takılan bir tüple beslendiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, “Baş boyun tümörleri gerçekten çok önemlidir. Erken yakalanması gerekir. Her hastaya uygun ameliyatların yapılmasıyla hasta yaşamını sürdürür. Ülkemizde de bu ameliyat ilk kez yapılıyor olması açısından önemli. Dünyada henüz birkaç merkezde yapılabilen bir ameliyat. Bizim mutluluğumuz hastamızın tümöründen kurtulmuş, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor olmasıdır” dedi.

DHA