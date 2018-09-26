Kanserde nikotinden daha etkili

Uzmanlar, bugüne kadar kanser hastalığının baş tetikleyicisi olarak nikotinin görüldüğünü ancak bir süredir en önemli riskin obezite olduğunu söylüyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, aşırı kilonun yarattığı tehlike hakkında bilgiler verdi ve kanserden korunmada etkili olabilecek adımları sıraladı.

Fazla yemek ve egzersiz yapmamak, kanserin başlangıcında ve ilerlemesinde nikotin tüketiminden bile daha büyük etkiye sahip. Obezitede kanser riskiyle beraber tümörlerin nüksetme ihtimalinin de arttığını belirten uzmanlar, egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine değindi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, obezitenin kanser üzerindeki etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

KANSER RİSKİ YÜZDE 90 ARTIYOR

“Tüm kanser ölümlerinin yüzde 25-30’una neden olan sigara içimi, büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar, nikotin kanser için başlıca risk faktörü olarak sayılıyordu. Günümüz araştırma bulgularına göre ise; fazla kilolu olmak kanser risk faktörleri açısından sigarayı bile geçerek ilk sırayı almış durumda” diyen Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu,

“Gereğinden fazla yemek yemek, çok az egzersiz yapmak sonuçta da obez olmak, kanserin başlangıcında ve ilerlemesinde nikotin tüketiminden bile daha büyük etkiye sahip. Aşırı kilolu kadınlarda kanser gelişme olasılığı yüzde 90 oranında artmış durumda ki bu da çok yüksek bir oran. Yumurtalık veya rahim ağzı kanseri, meme kanseri gibi bazı tümör türleri, bunun dışında aşırı kilolu kişilerde kolon ve prostat kanserleri de ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

TÜMÖRLERİN NÜKSETME İHTİMALİNİ ARTIRIYOR

Erdoğanoğlu, “Obezseniz, sadece kanser oluşumu için risk taşımazsınız, aynı zamanda tümörlerin nüksetme ihtimalini de artırmış olursunuz. Düzenli egzersiz ve dengeli bir beslenme programı ise riski azaltır. Bu konuda insanlarımızın farkındalığının güçlü olması çok önemlidir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde bazı kanser türleri için, hastalık riski zamanla azalmakta diğerleri için artmaktadır. Sanayileşme ve toplumun refah düzeyi, nikotin kullanımı, sağlıksız beslenme, çevre kirliliği veya kanserojen maddeler risk faktörleri arasındadır. Kanserin gelişimi tek bir nedene bağlanamaz, çeşitli faktörlerden oluşan bir ağa dayanır. Kanserin gelişiminde genetik faktörler de önemli bir rol alır ama bireysel riskleri öngörmek çok fazla mümkün değildir. Bilinen risk faktörlerini ise azaltarak, hastalığa yakalanma olasılığınızı en aza indirebilirsiniz.”

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN…

Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, kanserden korunmak için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

1. “Aşırı kilolu olmaktan kaçının. Bel çevresi ölçümünün kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm altında olması gerektiğini unutmayın. Kilo yönetiminizde başarılı olamıyorsanız profesyonel destek alın.

2. Sigara içmeyin! Sigara içiyorsanız, bu duruma mümkün olan en kısa zamanda son verin. Bunu yapamıyorsanız, en azından sigara içmeyenlerin varlığında sigara içmeyin.

3. Mutlaka düzenli egzersiz yapın. Günde yarım saat yürüyüş yapmanız bile sizin için koruyucu olacaktır.

4. Daha fazla sebze ve meyve yiyin: günde en az beş porsiyon. Hayvansal yağ içeren besinleri daha az tüketin.

5. Alkol içiyorsanız tüketimi sınırlayın. En güzeli hiç kullanmamaktır. Bunu yapamıyorsanız erkekler iki kadeh, kadınlar ise günde sadece bir kadehten fazla içmemelidir.

6. Çok yoğun güneş ışığından kaçının. Özellikle çocuklar ve ergenler güneş korumasına dikkat etmelidir. Güneş yanığına eğilimli olanlar, yaşamları boyunca güneşe dikkat etmelidir.

7. Kansere neden olabilecek kimyasal maddelerle ilgili güvenlik talimatlarını izleyin. Radyasyondan korunma tavsiyelerini takip edin.

8. Kadınlar rahim ağzı kanser taramasından haberdar olmalıdır.

9. Meme kanserinin erken tespiti için 50 yaş üstü kadınlar, mamografi taramasına katılmalıdır.

10. Erkekler ve kadınlar kolorektal kanserin erken tespiti için alınacak önlemlere katılmalıdır.

11. Hepatit B aşı programlarına katılın.”

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