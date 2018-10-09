Kansızlık sorununun belirtileri neler?

Tüm dünyada önemli oranda bir etkisi olan kansızlık, halsizlikten saç dökülmesine kadar pek çok sonucu tetikliyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Dr. Fatih Bünül, kansızlık sorununun belirtilerini ve tedavisini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya nüfusunun neredeyse yüzde 30'unu etkileyen kansızlık, saç dökülmesi, çarpıntı ve halsizlik gibi birçok rahatsızlığa neden oluyor. Doğru beslenmemek ve tedaviyi ihmal etmenin ilerleyen yaşlarda ciddi hastalıklara zemin hazırlayabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Çocuklarda büyüme gelişme geriliği, yetişkinlerde halsizlik ve baş dönmesi ve yaşlılarda ise nefes darlığının sebebi kansızlık olabilir. Bazı özel durumlarda ise taş, toprak, kahve, buz yeme isteği de kansızlık belirtisi olabilir” dedi.

Kansızlık, tıbbi karşılığı ile “anemi”, dokulara oksijen taşıyan kan elemanlarının yetersiz olması olarak tanımlanıyor. Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hemoglobin değerinin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda 12 g/dL'nin altında olmasının anemi olarak değerlendirildiğini söyledi.

TAŞ, TOPRAK, KAHVE, BUZ YEMEK İSTİYORSANIZ

Erişkin bir hastada en sık görülen kansızlık belirtilerinin halsizlik, baş dönmesi ve çarpıntı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Çocuklarda büyüme gelişme geriliği, zekâ düzeyinde gerilik ve buna bağlı olarak okul başarısında düşüş görülebilir” açıklamasında bulunurken, yaşlı hastalarda da nefes darlığı, yol yürümekte zorlanma, ayaklarda şişlik gibi belirtilerin olabildiğini söyledi. Kansızlığa vücudun uyum sağlayabildiğini ve kansızlığın bir noktaya kadar hiçbir belirti vermediğine dikkat çeken Dr. Fatih Bünül, “Bazı özel durumlarda ise; taş, toprak, kahve, buz yeme isteği, saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, dudak kenarında çatlamalar görülebilir” dedi.

KANSIZLIK NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Hastaların genelde kansızlığın tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceğini düşündüğünün altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Oysa kansızlığın birden çok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında demir eksikliği, talasemi sendromları, kronik böbrek hastalığı, endokrin hastalıklar, B12 eksikliği, folik asit eksikliği, kemik ve kemik iliği hastalıkları, kronik hastalığa bağlı anemiler, karaciğer hastalıkları ve emilim bozuklukları yer alıyor” şeklinde konuştu.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Kansızlığın tedavisinden önce sebebinin ortaya konularak nedeninin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Bu sebep vitamin eksikliği ise, verilecek ilaçlarla vitamin eksikliği giderilmeli. Kansızlık çok fazla ve kişinin yaşamsal fonksiyonlarını tehdit ediyorsa kan vermek de gerekebilir” dedi.

NE YEMELİ?

Kan yapımı için gerekli besinleri almamanın da kansızlığın artmasına neden olabildiğini vurgulayan Dr. Fatih Bünül, “Kansızlık tedavisinde doğru ve düzenli olarak özellikle demir içeren gıdalar ile beslenmek önemli. Kansızlığı olanla özellikle karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti, yumurta, üzüm ve pekmez, kuru baklagil, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı) fındık, fıstık ve susam tüketebilirler” önerisinde bulundu.