Son dakika: Sakarya’da hastaneye başvuran sayısı 4 bin 500’ü buldu

Sakarya'da hastaneler doldu taştı son dakika haberlerine göre 4,500 kişi hastanelere başvurdu. Karasu ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye akın eden vatandaşların sayısının son 6 günde 4 bin 500'ü bulduğu açıklandı. Sağlık Müdürlüğü salgının norovirüs kaynaklı olduğunu açıklarken, vatandaşların korunmaları için de bilgiler verildi.

Karasu’da, Kurban Bayramı tatilinde, İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisi, bulantı, kusma ve ishal belirtileri gösteren hastalarla doldu. 65 bin nüfuslu Karasu’nun, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 10-15 kat arttığı tahmin edilirken, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlar hastalığın ‘norovirüs enfeksiyonu’ olduğunu tespit etti. Son 6 günde Karasu Devlet Hastanesi’nin acil servisine aynı şikayetle başvuranların sayısının 4 bin 500’e ulaştığı açıklandı. Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Karasu ilçemizde görülen ishal vakalarıyla ilgili hastalardan alınan numuneler üzerinden yapılan inceleme sonuçlarına göre etkenin norovirüs olduğu belirlenmiştir. Norovirüs yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi, insandan insana temasla da bulaşabilmektedir. Virüs bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal belirtileri ile seyretmekte ve hastalar yeterli sıvı alımı ve istirahat ile kendi kendine 3-4 gün içerisinde düzelebilmektedir. Ancak başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, bulantı ve kusması fazla olan hastaların sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

NOROVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN

El hijyeninin su ve sabunla sağlanması en önemli korunma yöntemidir. Ayrıca hastalıktan korunmada güvenli yiyecek ve içecek kullanılması, kapalı içme suyu, yeşil sebze ve meyvelerin kaynatılmış sularla yıkanması ya da sirkeli suda bekletilmesi önemlidir. Hastaların yemek yapım ve dağıtımı gibi işlerden üç gün süreyle uzak durması, hasta olmayanlarla mümkün olduğunca direkt temas etmemesi ve havuzlara girmemesi önerilir. Hasta çıkartıları ile temas eden yüzeylerin çamaşır suyu ile silinmesi önerilir. Son olarak hastaların şikayetleri geçtikten 48- 72 saat sonrasına kadar toplu yaşanılan yerlere gitmemesi ve evlerinde dinlenmesi ve SASKİ kontrolünde olmayan mahalle çeşmelerinin kullanılmaması önerilir. Aynı şikayetlerle hasta başvurularının başladığı ilk günden bugüne kadar sağlık kuruluşlarımıza gelen vaka sayısı 26 Ağustos tarihi itibarıyla 4 bin 500 olmuştur. Sağlık kuruluşlarımıza başvuran tüm vakaların tedavi ve takipleri yapılmıştır. Hastanelerimizde yeterli sayıda personel görevlendirilmiş olup, yatış gerektirecek ağır vakalar bulunmamaktadır.”

DHA