Karatay veganlara neden ‘Tahıl beyinli’ dedi?

Prof. Dr. Canan Karatay, Veganları kızdırmaya devam ediyor. Veganları "Tahıl beyinli" olarak nitelendiren ve bu konuşmalarıyla ile tepki çeken Karatay, neden böyle söylediğini özel bir televizyonda katıldığı programda anlattı. Karatay bu sefer de veganları koyunlara benzetti.

Prof. Dr. Canan Karatay CNN TÜRK’te yayınlanan programa katıldı. Karatay Veganlarla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Veganlarla vejeteryanların karıştırmaması gerektiğini vurgulayan Karatay, “Bana hücum edenlerin büyük çoğunluğu vejeteryan. Cımbızla çekmişler, ben bir daha söylüyorum vejeteryanlara karşı değilim. Veganların sağlıksız olduğunu bir hekim olarak söylüyorum çünkü görüyorum. İnsan vücudunun yapısı şudur; yüzde 60’ı sudur, yüzde 20’si proteindir, yüzde 19’u yağdır. Bu protein ve yağ hayvansal protein ve yağdır. Yüzde 1’i karbonhidrattır. Şimdi veganlar kesinlikle her türlü hayvansal ürünü reddediyorlar. Vejeteryanlar apayrı, vejeteryanlarla veganların farkını anlamamız lazım. Bunu söylüyorum. Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler, tereyağı yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır” dedi.

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“NEDEN ALINIYORLAR?”

Neden tahıl beyinli dediğini de açıklayan Karatay, “Çünkü M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki; ‘Ne yerseniz O’sunuz. ‘Niçin alınıyorlar? Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyunları seviyorlar ama onlardan gelen süte dokunmuyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar? En sevdiğin hayvana benzetiyorum seni. Bir de şu farkımız var; Koyunlar ve inekler otoburdurlar. Biyolojik olarak varlıklar etobur olurlar, otobur olurlar ve bizim gibi hem et hem otobur olurlar. Allah böyle yaratmıştır. Bu hayvanlar geviş getirirler, biz geviş mi getiriyoruz? İnsanlar geviş getirir mi? Bunlar otları yiyip yiyip yatıyorlar, sonra ağızlarına tekrar geliyor, tekrar gönderiyorlar. Yapıları tamamen değişik” ifadelerini kullandı.

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“VEGANLIKLA VEJETARYEN NEDİR ONU BİR ÖĞRENSİN”

Prof. Dr. Canan Karatay, programda Leman Sam’ın kendisi hakkında yaptığı yoruma da cevap erdi. “Dolandırılma konusunun gündeme getirilmesi sizi rahatsız ediyor mu?” sorusuna Karatay, “Hayır olmuyorum. Leman Sam’ın kendi fikridir. Herkes hür fikrini söyleyebilir. Yalnız Leman Sam’ın vejetaryen olduğunu yüzde yüz biliyorum. Bu nedenle bana hücum etmeye hakkı yok. Farkında değil, veganlıkla vejetaryen nedir onu bir öğrensin diyorum efendim. Biliyorsunuz masallarda bir prens gelir, atın önünde et, itin önünde ot vardır. Prens kapıyı açabilmek için atın önüne ot, itin önüne et koymalıdır. Veganlara söylüyorum bizim 4 tane köpek, 8 tane azı dişimiz var. Yaratılışımız böyledir. Akıllarını başlarına alsınlar” dedi.